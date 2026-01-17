잠들기 전 '이것' 눈 망가뜨린다…안과의사가 말하는 위험

어두운 방 스마트폰, 망막·시신경 손상 우려

중장년층 여성의 경우 더 위험해

잠들기 전 어두운 방에서 스마트폰을 사용하는 습관이 눈 건강에 심각한 악영향을 줄 수 있다는 경고가 나왔다. 이 습관이 망막과 시신경을 손상할 수 있으며, 심하면 실명으로 이어질 위험도 있다는 것이 안과 전문의들의 지적이다.

지난 12일 유튜브 채널 '건나물TV'에 출연한 정의상 SNU안과 대표원장은 "어두운 방에서 스마트폰을 보는 습관은 망막 조직을 태워버리는 것과 다름없는 행동"이라고 말했다.

그는 어두운 환경에서는 동공이 빛을 더 받기 위해 평소보다 최대 3배까지 확장될 수 있으며, 면적 기준으로는 약 9배의 빛이 눈 속으로 유입된다고 설명했다. 확장된 동공으로 스마트폰의 블루라이트가 걸러지지 않고 들어오면 망막 세포 내 노폐물과 반응해 활성산소를 대량 생성시키고, 이는 시신경 세포를 사멸시키며 황반변성을 촉진할 수 있다.

특히 중장년층 여성의 경우 추가적인 위험이 존재하는 것으로 알려졌다. 정 원장은 "눈 앞쪽 구조가 좁은 사람들은 어두운 곳에서 고개를 숙이고 스마트폰을 볼 때 수정체가 앞쪽으로 쏠리면서 방수 배출 경로가 막혀 안압이 급격히 상승할 수 있다"고 말했다. 이 같은 상태는 안구 통증, 두통, 구토 등을 유발하는 급성 녹내장으로 이어질 수 있으며, 빠르게 치료하지 않을 경우 실명 위험이 커진다.

눈 주변 마사지 기구 사용도 주의 대상이다. 정 원장은 "눈이 가려워 손으로 비비는 행동만으로도 정상 안압의 10배까지 압력이 상승할 수 있다"며 "진동 마사지기나 마사지건의 자극이 뼈를 통해 눈으로 전달되면 내부 진동이 증폭돼 수정체를 연결하는 섬유가 손상될 위험이 있다"고 말했다.

전문가들은 스마트폰 사용 시 밝은 환경 유지, 취침 전 사용 자제, 과도한 근거리 노출 방지 등이 장기적인 눈 건강 관리에 필수라고 조언한다.





정 원장은 눈 건강 악화를 예방하기 위한 생활 속 수칙도 제시했다. 오메가3 섭취는 눈물막의 기름층을 회복시키고 염증 수치를 낮추는 데 도움이 되는 것으로 알려졌다. 흡연자의 경우 베타카로틴 영양제는 폐암 위험 증가 가능성이 있어 당근·깻잎 등 자연식품을 통한 항산화 섭취가 권장된다. 외출 시 얼굴에 밀착되는 고글형 선글라스나 넓은 챙 모자를 착용하는 것도 자외선을 차단에 효과적이다.





