전 세계 6000조원대 부동산 이동…"금수저 상속 시대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

X세대·밀레니얼, 4.6조달러 부동산 상속 추산

상속 전 선제 증여 늘어

자산가 부모를 둔 전 세계 X세대와 밀레니얼 세대가 향후 10년 동안 천문학적인 규모의 부동산을 상속받을 것이라는 전망이 제기됐다.

뉴욕 전경. 픽사베이

AD

미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 16일(현지시간) 부동산 중개업체 콜드웰뱅커 글로벌 럭셔리의 보고서를 인용해, 순자산 500만 달러(약 74억원) 이상 자산가 약 120만 명이 앞으로 10년간 38조 달러가 넘는 재산을 자녀에게 넘길 것으로 보인다고 보도했다.

이 가운데 부동산이 차지하는 비중이 특히 크다. 보고서에 따르면 X세대와 밀레니얼 세대는 미국 내에서만 2조4000억 달러 규모의 주택·토지를 물려받고, 전 세계적으로는 총 4조6000억 달러(약 6787조원) 상당의 부동산을 상속받을 것으로 추산됐다.

WSJ은 "베이비붐 세대와 이전 세대는 수십 년에 걸쳐 유례없는 규모의 자산을 축적했다"며 "이제 그 재산이 다음 세대로 넘어가면서 고급 부동산 시장에 적지 않은 영향을 주고 있다"고 분석했다.

이 같은 자산 이전이 본격화되면서, 자산가들은 자녀들을 상속 논의에 더 일찍 참여시키는 경향을 보이고 있다. 특히 최상위층에서는 상속을 정식으로 진행하기 전부터 자녀에게 고급 부동산을 선제적으로 매입해 주는 사례가 늘고 있다고 WSJ은 전했다.

실제 미국 뉴욕 맨해튼에서는 주요 부동산 거래에서 가족 자금이 차지하는 비중이 커지고 있다. 부동산 중개업체 컴퍼스 소속 에이전트 이안 슬레이터는 "과거에는 25~30세 자녀에게 300만~500만 달러 수준의 아파트를 선물하는 경우가 많았지만, 최근에는 1500만~3000만 달러대 매물을 사주는 부모들도 있다"고 말했다.





AD

반면 대형 저택은 젊은 세대에게 부담으로 작용하면서 시장에 매물이 쏟아지고 있다. WSJ은 관리 인력과 유지 비용이 많이 드는 대가족용 주택이 상속인들에게 부담이 되기 때문이라고 설명했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>