고령 대가야시장에 청년 창업 새바람… 신규 점포 입점자 모집

경북 고령군은 이달 30일까지 고령대가야시장 내 청년창업공간에 입점해 신규 점포를 운영할 만 19∼39세 청년 창업가를 모집한다.

이 사업은 지역 대표 전통시장인 고령대가야시장에 청년 창업을 접목해 시장에 활력을 불어넣고, 청년층에게 안정적인 창업 기회를 제공하기 위해 추진된다.

고령군은 지난해 7월 청년창업공간 4개 점포를 개점한 데 이어, 2026년까지 창업공간을 확장 조성할 계획으로 올해 하반기 신규 2개 점포 추가 개점을 목표로 하고 있다.

모집 대상 점포는 각 42㎡ 규모의 2개소로, 외식업 분야 가운데 운영자가 희망하는 업종을 선택해 신청할 수 있다. 선정된 입점자는 3년간 의무 운영해야 한다.

고령군은 청년 창업가의 초기 부담을 줄이기 위해 점포 리모델링 공사비 전액을 지원하고, 업소용 냉장고와 에어컨 등 영업에 필요한 주요 설비도 제공할 예정이다. 임대료는 영업 첫해 전액 지원되며, 이후 연장도 가능하다.





신청을 희망하는 청년은 고령군청 홈페이지 고시·공고란을 참고해 지원서와 사업계획서 등을 제출하면 된다.

고령군 청년몰 운영자 모집 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

