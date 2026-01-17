BOJ, 내주 기준금리 동결할 듯…성장률 전망치 상향 관측

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난달 회의서 금리 0.25%포인트 인상

기업, 가계 영향 점검 후 결정할 듯

금융시장, 4월 금리 인상 예측

일본 중앙은행인 일본은행(BOJ)이 내주 열리는 금융정책결정회의에서 기준금리를 동결할 것으로 전망된다.

17일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본은행은 오는 22∼23일 올해 첫 금융정책결정회의를 개최하는데, 지난달 회의에서 금리를 '0.75% 정도'로 0.25%포인트 인상했다는 점을 고려해 금리에 변화를 주지 않을 것으로 보인다.

현재 일본 금리가 30여년 중 가장 높은 수준인 만큼 금리 인상이 기업과 가계에 미치는 영향을 신중히 지켜볼 것이라는 전망에서다. 일본 기준금리는 1995년 9월 1.0%에서 0.5%로 하향 조정된 이후 30년간 이른바 '0.5%의 벽'에 갇혀 있었다.

다만 일본은행 내부에서는 엔화 약세가 이어지는 것을 고려해 조기에 금리를 인상할 필요가 있다는 견해도 나오는 것으로 알려졌다. 금융시장은 일본은행이 이르면 4월께 금리를 올릴 수 있다고 관측하고 있다.

아울러 일본은행은 이번 회의 이후 공개하는 '경제·물가 정세 전망' 보고서에서 실질 국내총생산(GDP) 전망치를 상향 조정할 것으로 전망됐다. 지난달 국회에서 통과된 추가경정예산으로 개인 소비와 기업 설비투자가 늘어날 수 있다는 분석에서다.





일본은행은 작년 10월 보고서에서 2025회계연도(2025년 4월∼2026년 3월)와 2026회계연도 실질 GDP 전망치를 각각 0.7%로 제시한 바 있다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

