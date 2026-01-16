"북한에 무인기 보냈다" 30대 대학원생, 尹대통령실 근무 이력(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"北우라늄 공장 오염도 측정 목적" 주장



자신을 북한에 무인기를 보낸 당사자라 주장한 30대 남성이 윤석열 전 대통령 시절 용산 대통령실에서 근무했던 것으로 알려졌다.

북한이 주장한 개성시 장풍군에 추락된 한국 무인기. 연합뉴스

16일 채널A는 북한이 공개한 한국 무인기를 자신이 보냈다고 주장하는 A씨 인터뷰를 보도했다. A씨는 30대 평범한 대학원생으로 직접 인터뷰를 요청했다고 밝혔다.

A씨는 이날 '군경합동조사 TF'가 자신을 위해 무인기를 제작해준 지인 B씨를 용의자로 소환해 조사하는 것을 보고 인터뷰를 결심했다고 밝혔다. 그는 북한이 공개한 무인기의 외관과 위장색, 무늬가 자신이 개량하고 칠한 것과 일치한다면서 관련 증거를 제시했다. 무인기 촬영 영상도 함께 공개했다.

그는 "북한 평산군에 위치한 우라늄 공장의 방사선과 중금속 오염도를 측정하려고 드론을 날렸다"며 지난 9월부터 세 차례 무인기를 날렸다고 주장했다. 아울러 "우리 군을 찍거나 그러지는 않았다. 동기가 있었기 때문에 날려도 괜찮다고 생각했다"며 조만간 경찰에 자진 출석해 조사받겠다고 했다.

북한이 경기 파주와 강화도 북부로 이륙 장소를 특정했지만 사실이 아니며, 자신은 사람이 없는 주말 이른 시간에 강화 바다 부근에서 띄웠고, 경로는 평산을 지나도록 설정했다고 주장했다. 4시간 뒤에 돌아오도록 했다는 것이다.

연합뉴스에 따르면 A씨는 윤석열 정부 대통령실 대변인실에서 계약직으로 근무했던 것으로 확인했다. 특정 단체에 소속되지는 않은 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "인터뷰 내용 등에 대해 현재 확인해줄 사항이 없다"며 "모든 가능성에 대해 조사를 진행하고 있다"고 했다.





앞서 경찰청은 이날 언론 공지를 통해 "군경합동조사TF는 민간인 용의자 1명에 대해 출석을 요구해 관련 사안에 대해 조사를 진행하고 있다"고 밝혔다.





