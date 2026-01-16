이 대통령, 아소 전 총리 접견…"국민들 한일관계 나아지는 것 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李 "협력 최대한 찾아내 도움되는 관계로"

아소 전 총리 "북중러 움직임에 대비해야"

이재명 대통령이 16일 청와대에서 아소 다로 전 일본 총리와 면담에 앞서 인사를 나누고 있다. 연합뉴스

AD

이재명 대통령이 16일 청와대 본관에서 아소 다로 일본 전 총리를 접견했다. 이 대통령은 다카이치 사나에 일본 총리와 회담을 한 직후 만남이 이뤄졌다고 언급한 뒤 "우리 국민들께서 '한일관계가 이렇게 갑자기 또 한 단계 나아지는 것 아니냐' 이런 기대를 하고 있다"며 환영의 뜻을 밝혔다.

이 대통령은 "일본과 한국은 계속 말씀드린 것처럼 앞마당을 함께 쓰는 옆집 같은 존재"라면서 "협력할 수 있는 부분을 최대한 찾아내서 서로에게 도움 되는 관계로 발전하는 게 바람직하다고 생각한다"는 뜻도 밝혔다. 그러면서 "이렇게 아소 총리님처럼 정치인들 간, 국회의원들 간의 교류도 정말로 중요하다고 생각한다"고 강조했다.

아소 전 총리는 나라에서 이뤄진 한일 정상회담에 대해 "대단히 유익했다고 들었다"며 "효과도 많을 것 같고, 일본과 한국 관계가 개선되는 계기가 돼서 대단히 좋을 것으로 생각한다"고 화답했다.





AD

이어 아소 전 총리는 "긴밀히 협력하는 것이 일본과 한국 양쪽에 이익이고 국익"이라며 "러시아, 중국, 북한 등 일본이나 한국과 가까운 나라의 움직임에 대해서 우리는 대비해야 한다"고 당부했다. 그러면서 "그런 의미에서 지금 정상 간에 논의가 활발히 이뤄지는 것은 일본과 한국 양국에 도움이 된다고 생각한다"고 언급했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>