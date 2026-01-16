[주말날씨] 광주·전남 밤사이 짙은 안개…야외 나들이 '주의'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가시거리 1km 미만…천사대교 등 감속 당부

16일 오후부터 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 예보돼 각별한 주의가 요구된다. 사진은 기온이 영상권을 회복한 지난 14일 서울 송파구 석촌호수에서 한 시민이 가벼운 차림으로 운동하고 있는 모습. 연합뉴스 제공

오늘 밤부터 내일 새벽 사이 광주와 전남 전역에 짙은 안개가 깔리면서 주말 교통안전에 각별한 주의가 요구된다.

16일 광주지방기상청에 따르면 이날 오후부터 17일 오전 사이 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 많겠으며 천사대교 등 해안 교량과 강, 호수, 골짜기 인접 도로에서는 안개가 더욱 짙게 나타날 전망이다.

17일 기온은 평년보다 높겠으나 큰 일교차가 변수일 것으로 보인다. 17일 아침 최저기온은 0~4도, 낮 최고기온은 5~14도로 예보됐다. 18일 아침 최저기온은 -5~3도, 낮 최고기온은 8~14도다.

특히 밤사이 안개가 지면에 얼어붙어 도로 살얼음(블랙아이스)이 발생할 가능성이 높은 만큼, 차간 거리를 충분히 유지하고 감속 운행하는 등 안전사고에 유의해야 한다는 것이 기상청 관계자의 설명이다.

서해남부 해상에도 바다 안개가 예보돼 선박 운항 등 해상 안전사고에도 유의해야 한다. 하늘 상태는 내일 오전부터 차차 맑아지겠으며, 모레 저녁부터 다시 구름이 많아질 것으로 보인다.





기상청 관계자는 "짙은 안개와 도로 살얼음은 겨울철 대형 사고의 주요 원인"이라며 "출근길 교통 상황을 수시로 확인하고 안전거리를 확보해야 한다"고 강조했다.





