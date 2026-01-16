크래프톤 '하이파이 러시' 콘솔 실물 에디션 3종 사전 예약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

플스5·엑스박스X 버전

3월 2일까지 예약 진행

크래프톤은 리듬 액션 게임 '하이파이 러시'의 콘솔 실물 에디션 판매 사전 예약을 시작한다고 16일 밝혔다.

'하이파이 러시'. 크래프톤 제공

AD

'하이파이 러시'는 리듬 액션 장르로 음악의 비트에 맞춰 전투와 액션이 전개된다. 스팀에서 '압도적 긍정적' 평가를 받고 있으며 '더 게임 어워드 2023'에서 최고의 오디오 디자인상을 수상했다. 또 '제20회 BAFTA 게임 어워즈'에서 애니메이션상을 받았다.

이번 사전 예약은 미국의 게임 패키지 전문 유통사 리미티드 런 게임즈와 협력해 진행된다. 패키지는 구성에 따라 '리듬 에디션', '스미지 에디션', '프로젝트 암스트롱 에디션' 등 3종으로 나뉜다.

리듬 에디션은 실물 게임 디스크와 케이스, 북클릿, DLC 코스튬 팩 3종이 포함된다. 스미지 에디션은 리듬 에디션에 더해 개발자 노트가 포함된 사운드트랙 CD 3장과 게임 캐릭터인 스미지를 테마로 한 수납 박스가 제공된다. 프로젝트 암스트롱 에디션은 스미지 에디션에 주인공 차이의 미니어처 기타 레플리카, 마스코트 캐릭터인 808 로봇의 8인치 봉제 인형, 90페이지 분량의 하드커버 아트북 등이 추가된다. 소장 가치를 높여줄 고유 번호가 기재된 인증서도 동봉된다.





AD

출시 플랫폼은 플레이스테이션 5와 엑스박스 시리즈 X다. 사전 예약은 오는 17일부터 3월 2일까지 리미티드 런 게임즈 공식 웹사이트를 통해 진행된다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>