국힘 빠진 지도부 오찬…李대통령 "야당도 외교·안보에는 힘 모아 달라"

李, 16일 여야 지도부 오찬

국민의힘 지도부는 불참해

"국민 통합 도움 주셨으면"

이재명 대통령이 16일 청와대 상춘재에서 열린 정당 지도부 초청 오찬에서 참석자들과 기념촬영하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 16일 여야 지도부와의 오찬에서 "야당 대표단 여러분께서도 대외 관계, 국가 안보, 외교상의 문제에 대해서는 가급적 힘을 좀 모아달라는 말씀을 다시 한번 꼭 드리고 싶다"고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 상춘재에서 정당 지도부 초청 오찬 행사를 갖고 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "중국과 일본을 방문하고 보니 대한민국의 위상이 정말로 많이 바뀌었다는 생각이 들었다"면서 "그래서 한편 드는 생각은 대외적 관계에서는 가급적 함께 힘을 모아 가야 되겠다. 그러기 위해서 더 각별한 노력이 필요하겠다는 생각을 했다"고 발언 취지를 설명했다.

이번 오찬은 새해를 맞아 이 대통령이 직접 국정운영의 주요 방향을 밝히고 민생 회복과 국정안정에 협력을 부탁하기 위해 마련됐다. 오찬에는 더불어민주당 정청래 당대표와 한병도 원내대표, 조국혁신당 조국 당대표와 서왕진 원내대표, 진보당 김재연 당대표와 윤종오 원내대표, 개혁신당 천하람 원내대표, 기본소득당 용혜인 당대표 겸 원내대표, 사회민주당 한창민 당대표 겸 원내대표가 참석했다. 1야당인 국민의힘은 불참했다.

이 대통령은 국민 통합에 대한 의지도 드러냈다. 이 대통령은 "우리 국민들은 아주 다양한 생각을 가지고 계시고 입장도 다양한데 그걸 전체적으로 다 반영하는 노력을 해야 되겠다는 생각이 점점 더 강해지고 있다"면서 "다양성을 최대한 보장을 해드려야 된다"고 강조했다. 이어 이 대통령은 "저는 잠시 민주당 대표를 하기도 했지만 이제는 당적을 가지고 있기는 해도, 전 국민을 대표해야 되는 그런 위치에 있기 때문에 파란색만을 위해서 노력해서는 안 된다"며 "우리 입장이 다양하긴 하지만 국민 통합에 대해서 여야 대표 여러분께서도 많이 배려해 주시고 도와주시면 감사하겠다"고 언급했다.





현안 중에서는 지방분권 정책에서의 협력을 요청했다. 이 대통령은 "수도권 일극 체제 때문에 야기되는 문제가 많다"며 "특히 현실적으로 전기 요금 문제가 당장의 제약으로 다가오고 있다"고 지적했다. 그러면서 "이 수도권 일극 체제를 극복하기 위한 지방 분권, 균형 발전 문제에 더 관심을 가져주시고 가능한 협력 방안이 있다면 힘을 많이 모아주시길 부탁드린다"고 당부했다. 충남, 대전과 광주, 전남 간 지역 통합 논의에 대해서도 이 대통령은 "광역 도시들이 탄생하면 국제 경쟁에서도 유리하고 지역 균형 발전에서도 큰 계기가 될 수 있다"면서 "지방 자치와 분권을 강화한다는 측면에서 최대한의 인센티브를 보장하려 한다"고 얘기했다.





