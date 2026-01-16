본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

청송군, 2026 농정 로드맵 공개… 목표는 ‘미래농업, 부자청송’

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.16 14:14

시계아이콘02분 09초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

청송군이 농업의 내일을 다시 그렸다.


경북 청송군(군수 윤경희)은 2026년 농정 운영 방향을 '미래농업 부자청송'으로 정하고 농림사업 분야에 군 예산의 22%인 1176억원을 투입해 지속 가능한 미래 농촌 건설에 전력을 다할 계획이다.


이를 위해 군은 ▲청송사과 미래형 재배기술 전파 ▲자연재해에 강한 농업환경 구축 ▲농업인 역량 강화로 농업소득 증가라는 '3대 농정 전략'을 수립하고, 이를 통해 농업 시스템 전반을 혁신하여 청송 농업의 미래 경쟁력을 확보하는 정책을 추진해 나간다.

청송군, 2026 농정 로드맵 공개… 목표는 ‘미래농업, 부자청송’ 황금사과연구단지.
AD

▲3대 중점 전략


첫째, '청송사과 미래형 재배기술 전파'를 위해 과수생산 기반을 선진화한다. 청송군은 주 소득원인 사과 산업의 구조적 경쟁력 강화를 위해 과수 생산기반의 스마트화·고도화를 중점 추진한다.


FTA기금 과수 고품질 시설 현대화 사업에 137억원을 투입해 품종갱신, 관수·지주시설과 방풍·방재시설을 확충하고, 청송사과 재배시스템 혁신을 위한 평면형 과원 조성 묘목비 22억원, 고품질 과수 생산을 위한 과실전문 단지 생산 기반 조성 26억원, 현동면 개일리 일원에 스마트과원 특화 단지 조성 사업 30억원, 과수분야 스마트팜 확산사업으로 과수분야 ICT 융복합 시설 장비와 정보시스템 사업에 2000만원을 지원한다.


또 청송황금사과연구단지 운영에 5억원을 투입해 황금사과 수형별(밀식·2축·다축 등) 표준화 재배기술을 확립하고, 친환경 유용 미생물 보급과 영농데이터 기반 과학영농을 통해 고품질 사과 생산 기반을 강화한다. 아울러, 재해 대응형 사과 스마트팜하우스 재배사업에 70억원을 투입해 저온, 극한 호우 등 이상기상에 대응 가능한 사과 하우스 재배 혁신 모델을 구축하고자 한다.


둘째, '자연재해에 강한 농업환경 구축'을 위해 재해 예방과 사후 보상 체계를 동시에 강화해 안정적인 영농환경을 조성한다.


저품위 사과 시장격리 수매 지원에 5억원, 과수분야 저온 피해 경감제 지원에 10억원을 지원한다. 또 자연재해로 인해 발생하는 농업 피해에 대한 손해 배상을 위해 농작물재해보험료 260억원, 농업인안전재해보험료(농업인안전보험료·농기계종합보험료) 지원에 13억원의 사업비를 확보해 농업인의 안정적인 영농 수행과 농업생산활동을 지원할 계획이다.


또 이상기상 대응과 재해예방기술 보급을 위한 11개 시범사업에 4억원, 신기술 보급을 위한 13개 시범사업에 7억원을 투입해 고품질 농산물의 안정적 생산을 도모하고자 한다.


셋째, '농업인 역량 강화를 통한 농업소득 증가'를 이끌어내기 위해 직불제·소득지원·인력지원 정책을 종합 추진한다.


친환경농업 육성과 고품질 식량작물 생산을 위한 지속적인 지원을 추진해 농업의 환경보전 기능을 증진하고, 식량작물의 안정적 생산과 중장기적인 농업 경쟁력 향상을 도모한다. 공익 직불제 등 140억원, 경북도 농민수당 40억원을 지원해 농업인의 기본적인 소득안정망을 강화한다.


또 고품질 고추 생산에 19억원, 청송고추 우량묘 보급사업에 10억원, 채소·특용작물 생산기반조성에 9억원, 우수 농산물(사과, 자두, 복숭아, 고추) 생산 단지 조성에 15억원을 지원해 사과 외 농가 소득 작물 다변화로 미래 농업시장에 대비할 계획이다.


또 귀농·귀촌 유치와 귀농인들의 안정적인 정착을 위해 4억 6000만원, 외국인 계절 근로자(MOU 체결, 결혼이민자 가족 초청) 도입과 청송군 영농일자리지원센터 운영에 4억원, 여성농업인 지원사업에 4억원, 청년농업인 육성·지원 사업(청년농업인 영농정착지원, 청년농업인 농지임대료 지원, 초보 청년농부 멘토링 지원, 청년농업인 커뮤니티 활성화 지원, 청년농부 창농기반 구축지원 등)에 18억 8000만원, 학습형 농업인단체(농촌지도자, 생활개선회, 4-H회, 정보화농업인 등) 육성에 2억원을 투입해 농촌 인력 기반을 안정적으로 확충하고자 한다.


마지막으로 '지역 농산물을 활용한 성장기반 조성'을 통해 생산 중심 농업에서 벗어나 유통·가공·수출을 연계한 고부가가치 농업 구조 전환을 추진한다.


먼저, 글로벌 시장을 선도해 청송사과의 명성을 세계로 확장하는 데 주력할 예정이다. 농·특산물 수출 경쟁력 강화에 집중하기 위해 브랜드 경쟁력 제고와 수출 농식품의 안전성 확보를 지원하며, 특히 글로벌 GAP 인증 지원을 통해 국제적 기준에 부합하는 고품질 사과 생산 기반을 다진다.


또 농식품 제조·가공산업 육성을 지원해 원물 중심의 산업 구조를 고부가가치 가공산업으로 확장하고, 산지유통기능을 강화해 나갈 계획이다. 이를 위해 유통조직과 출하 농가에 28억 5000만원, 관내 유통시설 보완에 5억 3000만원, 산지유통센터 운영과 출하 농가에 12억 7000만 원을 지원해 유통구조 개선을 통해 농가 소득을 증대시키고 물류 효율성을 제고하며, 특히 택배비와 포장재에 24억 7000만원을 지원해 농가 직거래를 활성화하고, 대중교통 광고와 판촉 행사 등 홍보 마케팅에 7억 1000원을 투입해 청송 농산물의 판로를 공격적으로 확대해 나갈 예정이다.


지금 뜨는 뉴스

AD
청송군, 2026 농정 로드맵 공개… 목표는 ‘미래농업, 부자청송’

청송군은 "앞으로도 기후변화와 농촌의 고령화로 인한 영농인력 부족 문제 등 극한 농업환경에 보다 적극적으로 대처하며 지속 가능한 영농환경을 만들어 나가겠다"며 "'미래농업 부자청송'을 실현하기 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 전했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기