구룡마을 4시간째 화재 진압중… 커진 불길에 대응 2단계 격상(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구룡마을 4지구 화재, 일대로 확산 우려

행안장관, 가용인력 및 장비 총동원 지시

오세훈 시장, 생활안전 대책 미리 가동 주문

16일 오전 5시께 서울 강남구 개포동 구룡마을 4지구에서 난 불로 소방당국이 4시간이 넘도록 진화 작업을 이어가고 있다. 윤호중 행정안전부 장관은 가용 인력과 장비 총동원을 지시했고 오세훈 서울시장은 진화 이후의 생활안전 대책을 미리 가동하라고 주문했다.

소방당국은 불길이 커지면서 8시 49분께 대응 단계를 2단계로 격상했다. 오전 5시 10분께 인근 야산으로 불이 번질 우려가 있다고 판단, 대응 1단계를 발령했던 상태다.

16일 오전 5시께 서울 강남구 개포동 구룡마을 4지구에서 불이 났다. 소방당국은 불길이 커지면서 8시 49분께 대응 단계를 2단계로 격상했다. 사진은 이날 화재 현장 모습. 연합뉴스

AD

불이 야산으로 확대되지 않도록 대응 단계를 올리고 인력을 추가 투입했다는 것이 소방 측 설명이다. 현재 불은 구룡마을 5지구로도 번지고 있는 것으로 알려졌다.

진화 작업에는 소방 인력 297명과 차량 85대가 투입됐다. 소방 헬기는 시계 불량으로 이륙이 어려운 상태다. 소방 당국은 오전 10시가 넘어 헬기를 투입할 수 있을 것으로 보고 있다. 인명피해는 현재까지 없는 것으로 파악됐으며, 4지구에 거주하던 총 32가구의 47명이 대피했다.

구룡마을은 강남 지역의 '마지막 판자촌'으로 재개발을 앞두고 있다. 불이 5지구까지 확대되면서 이재민은 더 늘어날 가능성이 큰 것으로 보인다. 이에 행안부는 가용 인력과 장비 총동원을 지시했다. 윤 장관은 "소방청, 경찰청, 서울시, 강남구 등 관계기관은 모든 가용인력과 장비를 총동원해 인명구조와 화재진압에 총력을 다하고 빈집에 사람이 있는지 철저히 확인하라"며 "신속하고 철저한 주민대피와 화재진압 과정에서 소방대원 안전사고가 발생하지 않도록 최선을 다해달라"고 지시했다.

서울시도 지원에 나섰다. 오 시장은 "건조한 날씨에 불씨가 인근 산림 등으로 옮겨붙지 않도록 조기 진화에도 만전을 기해야 한다"며 진화 이후에도 이재민 임시주거, 의료지원, 생필품 지원 등 생활안정 대책도 즉시 가동하라고 요청했다.

서울시는 현재 긴급구조통제단 지휘 하에 재난안전문자 발송, 연소 확대에 대비해 드론 및 굴삭기 투입 등 진화에 총력을 다하고 있다. 또한 인근 구룡중학교에 이재민 임시대피소를 마련하고 웨스턴 프리미어 강남 호텔 등 2곳에 이재민 임시 거처를 마련하는 등 이재민 긴급 구호에도 착수했다.





AD

소방당국은 불을 완전히 끄는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다. 현재 구룡터널에서 구룡마을 입구로 향하는 양재대로 하위 2개 차로는 화재 처리 작업으로 통제 중이다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>