부산시에 110억원 쏜 기업… '세계디자인수도' 사업 민관 협력 가속

㈜엠디엠플러스, 공원·유원지 디자인 개선 기부

수도권 한 부동산금융 기업이 부산시에 110억원의 거액을 쾌척했다. 부산시가 추진 중인 2028 세계디자인수도(WDC) 조성에 힘을 보태겠다는 명목이다. 이 기부금으로 해운대 주요 공원과 유원지를 중심으로 한 대규모 디자인 환경 개선 사업이 본격화될 전망이다.

부산시(시장 박형준)는 16일 오전 시청 국제의전실에서 '부산시－㈜엠디엠플러스 기부금 전달식'을 개최한다고 알렸다. 행사에 박형준 부산시장과 구명완 ㈜엠디엠플러스 대표이사, 관계 공무원 등이 참석한다.

㈜엠디엠플러스가 기탁한 기부금 110억원은 '세계디자인수도 부산 해운대구 공원·유원지 디자인환경 개선사업'에 전액 투입된다. 이번 기부는 기업의 사회적가치경영(ESG) 실천의 하나로 해운대공원과 동백공원, 동백유원지 일원의 공간·시설·경관 전반에 대한 디자인 및 환경 개선에 활용될 예정이다.

시는 이번 사업을 통해 세계디자인수도 부산의 정체성을 상징적으로 보여줄 수 있는 대표적인 공공 오픈 스페이스를 조성한다. 해운대 관광특구 일원의 도시경관 품격을 한 단계 끌어올린다는 계획이다. 공공디자인을 통합적으로 적용해 시민과 관광객 모두가 체감할 수 있는 '걷고, 머무르고, 기억되는' 해안형 공원을 구현하는 것이 목표다.

이번 기부는 '세계디자인수도 부산'의 주제와 방향성에 부합하는 대표적인 민관 협력 사례로 평가된다. 시는 디자인을 통해 시민의 일상 공간을 혁신하고 도시 전반의 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

부산시는 '모두를 포용하는 도시, 함께 만들어가는 디자인'을 주제로 2026년부터 2028년까지 민관 협력 기반의 디자인 중심 도시 정책을 단계적으로 추진할 방침이다. 시민이 직접 참여하는 다양한 디자인 프로젝트도 순차적으로 선보일 예정이다.

㈜엠디엠플러스는 엠디엠그룹 계열사로, 엠디엠그룹은 자산 약 8조원 규모의 국내 최대 부동산금융그룹이다. 1998년 설립 이후 부동산 개발을 중심으로 금융, 자산운용, 마케팅, 문화사업 등으로 사업 영역을 확장해 왔다.





박형준 부산시장은 "엠디엠플러스의 기부는 '2028 세계디자인수도 부산'을 향한 민관 협력의 모범 사례"라며 "시민의 일상 속에서 디자인의 가치를 체감할 수 있는 글로벌 수준의 공원·유원지 공간을 조성해 나가겠다"고 힘줬다.

