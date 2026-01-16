배민, 라이더 시상식 '페스타 어워즈' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상생파트너 라이더들과 함께 만든 축제

배달기록·모범·선행 등 7개 부문 시상

배달의민족이 지난 한 해 배민에서 활동한 라이더들을 초청해 그동안 노고에 감사함을 전하고 함께 축하하는 뜻깊은 자리를 만들었다.

배민을 운영하는 우아한형제들과 배민 물류 서비스를 전담하는 우아한청년들은 전날 경기 하남시에 위치한 배민라이더스쿨에서 국내 최초의 라이더 대상 오프라인 시상식 '2025 배민라이더페스타 어워즈'를 성황리에 마무리했다고 16일 밝혔다. 이번 시상식은 라이더들의 노고에 대한 감사의 마음을 전하고자 마련됐다.

김범석 우아한형제들 대표는 환영사를 통해 "배민 서비스의 끝은 고객 만족이고 고객 만족은 결국 여러분(라이더)들의 손에 달려있다는 것을 저희는 너무 잘 알고 있다"며 "믿을 수 있고 오래 함께할 수 있는 플랫폼이 되겠다"고 말했다.

이어진 시상은 총 7개 부문에서 30여명의 라이더와 협력사가 선정됐다. 수상자들에 트로피, 포상금, 오토바이(혼다 PCX125) 등과 함께 배민히어로, 베스트라이더 등 문구가 각인된 배민헬멧도 함께 전달됐다.

시상식에 앞서 사전 프로그램으로 모두가 함께 즐길 수 있는 다양한 참여형 이벤트 부스도 운영됐다. 새해운세 뽑기, 소원카드 작성 등을 준비해 건강, 안전 등 새해에 바라는 소망을 나눴고, 가족과 함께 즐길 수 있는 씽씽이F1, 간식장보기, 배달퀴즈마켓 등 즐길거리도 마련돼 참가자들이 함께 웃으며 즐길 수 있는 시간을 마련했다.

지난해부터 진행된 '배민라이더페스타'는 배민이 라이더만을 위해 준비한 프로그램이다. '라이브(초능력 월드컵, 경품추첨 등 참여형 콘텐츠)'부터 '연말결산(2025년 배달거리, 수행시간 등 데이터 결산)'과 이번 '어워즈'로 구성된 배민라이더페스타에는 총 5만여명의 라이더가 참가하며 큰 호응을 얻었다.





배민 관계자는 "배민과 함께해준 라이더들에게 감사의 마음을 전하며 앞으로도 현장의 목소리를 기반으로 더 안전하고 지속가능한 배달환경이 만들어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

