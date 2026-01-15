인천공항서 '50만원' 날리고 펑펑 운 외국인…"올때는 괜찮았어요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천공항서 배터리 규정에 무선고데기 압수

국가·공항별 전자기기 규제 기준 달라 혼란

한국에서 호주로 귀국하던 한 여행객이 잘 알려지지 않은 항공 수하물 규정으로 50만원 상당의 무선 헤어기기를 공항에서 폐기해야 했던 사연을 전하며 주의를 당부했다.

인천국제공항에서 무선 고데기를 압수당한 엘리 트란. 데일리메일

14일(현지시간) 영국 매체 데일리메일에 따르면 호주에 거주하는 엘리 트란은 최근 시드니행 항공편을 이용하기 위해 인천국제공항에서 출국 수속을 밟던 중 보안 검색 과정에서 무선 헤어 스트레이트너(고데기)를 압수당했다. 해당 제품은 약 515호주달러(한화 약 50만원)에 달하는 고가의 미용기기다.

인천국제공항에서 압수당한 무선 고데기. 데일리메일

엘리는 "같은 고데기를 이전에도 여러 차례 위탁 수하물로 가져갔지만 문제가 된 적은 이번이 처음"이라며 "시드니에서 인천으로 올 때는 아무 일 없었는데 귀국길에 갑자기 버려야 한다고 했다"고 말했다.

리튬이온 배터리 화재 우려…항공기 반입 제한

공항 보안 요원은 엘리를 별도의 공간으로 안내한 뒤 해당 고데기가 배터리가 분리되지 않는 내장형 리튬이온 배터리 제품이라는 점을 문제 삼은 것으로 전해졌다. 리튬 배터리가 내장된 무선 가열 기기는 화물칸에서 화재 위험이 크다는 이유로 일부 국가와 공항에서 반입이 제한된다.

엘리는 "오래 사용해온 고가의 '인생템' 헤어기기를 그대로 버려야 한다는 말에 공항에서 울었다"며 "관련 규정이 명확하지 않고 공항이나 항공사마다 규정이 달라 혼란스러웠다"고 토로했다.

김해국제공항 대한항공 수속카운터 앞에 보조배터리 기내 반입 절차 안내문이 세워져 있다. 연합뉴스

실제로 국내 항공업계에서는 배터리가 내장된 발열 전자기기에 대한 규제를 강화하고 있다. 아시아나항공 등 주요 항공사는 지난해 9월부터 배터리가 내장된 고데기·다리미·손난로 등의 기내 반입을 전 노선에서 금지하고 있으며 위탁 수하물로도 부칠 수 없도록 하고 있다. 다만 배터리가 분리 가능하거나 배터리 연결 차단 기능(비행기 모드)이 탑재된 제품에 한해 기내 반입이 허용된다.

이 같은 조치는 최근 잇따른 리튬이온 배터리 화재 사고에 따른 대응이다. 지난해 1월28일 김해국제공항에서는 이륙을 준비하던 에어부산 항공기 BX391편에서 보조배터리가 폭발해 기체가 전소되는 사고가 발생했다. 또 이달 8일에는 인천에서 출발해 홍콩으로 향하던 아시아나항공 OZ745편에서 승객이 소지한 보조배터리에서 화재가 발생했으나 승무원의 신속한 소화기 진압으로 큰 사고로 이어지지는 않았다.

온라인서 "몰랐다"는 반응 잇따라…여행객 주의 당부

엘리는 자신의 경험을 사회관계망서비스(SNS)에 공유하며 "같은 실수를 반복하지 않길 바란다"고 밝혔다. 그는 "가능하면 무선 제품은 여행 시 가져가지 않거나 배터리가 분리되는 제품을 선택하는 것이 안전하다"며 "항공사마다 지침이 다르니 반드시 사전에 확인해야 한다"고 강조했다.

해당 사연이 알려지자 온라인에서는 "국제선에서 항상 들고 다녔는데 문제없었다", "이런 규정이 있는 줄 몰랐다"는 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 한국이나 일본 공항에서 비슷한 이유로 무선 고데기를 압수당한 경험을 공유하기도 했다.





한 누리꾼은 "일본에서 출국할 때 180달러짜리를 버려야 했다. 결국 똑같은 제품을 다시 구매했다"고 전했으며 또 다른 누리꾼은 "인천공항에서 다이슨 제품으로 같은 일을 당할 뻔했다"며 "다시는 무선 고데기를 들고 타지 않을 것이다"라고 전했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

