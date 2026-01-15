대통령한테 새해 인사 보내볼까…李 "모두의 설날 만들었으면"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 청와대에서 2026년 신년사를 발표하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 설날을 한 달 앞둔 15일 국민에게 새해 인사를 보내달라고 부탁했다.

이 대통령은 이날 자신의 페이스북을 통해 "올해는 특별히 전국 곳곳에서, 또 바다 건너 해외에서 보내주시는 영상 한 편 한 편을 엮은 새해 인사를 국민 여러분과 함께 나누고자 한다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "진심이 담긴 목소리, 서로의 안녕을 기원하는 따뜻한 눈빛과 환한 표정이 모여 '모두의 설날'을 완성할 것"이라면서 "비록 서로 다른 자리에서 각자의 삶을 살아가고 있지만, 같은 명절을 맞이하는 한민족이라는 것을 우리 모두가 느낄 수 있게 되리라 믿는다"고 말했다.

이어 "완벽하지 않아도, 특별하지 않아도 괜찮다"면서 "우리의 평범한 일상이야말로 대한민국을 지탱해 온 가장 큰 힘이기 때문"이라고 설명했다. 그러면서 "모두의 마음에 오래 남을 설날을 함께 만들어 주시면 좋겠다. 많은 참여 부탁드린다"고 당부했다.





영상은 이날부터 오는 28일까지 2주간 받는다. '여러분, 새해 복 많이 받으세요.'라는 문장을 읽은 뒤 10초 내외 영상으로 만들어 신청하면 된다.





