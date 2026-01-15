"올해도 못 샀어, 울컥"…7만2천 원 '이 가방', 새벽부터 '품절'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가격 인상에도 판매 첫날 대부분 매장 동나

중고거래가 10만원대…구성 두고는 반응 엇갈려

스타벅스가 15일 선보인 '2026 럭키백'이 판매 시작과 동시에 빠르게 소진되며 올해도 높은 인기를 입증했다. 일부 매장에서는 문을 열자마자 준비 물량이 모두 소진되며 이른바 '오픈런' 풍경이 연출됐고 중고 거래 시장에서는 웃돈 거래도 나타났다.

스타벅스 2026 럭키백 이미지. 스타벅스코리아 인스타그램

AD

스타벅스는 15일 전국 매장에서 '스타벅스 럭키백'을 출시했다. 럭키백은 스타벅스가 2007년부터 매년 출시해 온 한정 상품으로 텀블러와 머그컵 등 각종 MD를 무작위로 담아 판매하는 것이 특징이다. 구매 전에는 구성품을 확인할 수 없다.

매장 문 열자마자 '완판'…올해도 오픈런

이날 판매가 시작되자 전국 매장에서는 문을 열기 전부터 줄을 서는 '오픈런' 행렬이 이어졌으며 첫날부터 상당수 매장에서 오픈 직후 준비된 물량이 모두 소진됐다. 정확한 판매 수량은 공개되지 않았다.

올해 럭키백 가격은 전년 대비 4000원 오른 7만2000원이다. 구성품은 ▲스테인리스 텀블러 2개 ▲플라스틱 텀블러·가방·키체인 액세서리 중 3개 ▲머그 또는 글라스 1종 ▲오리가미 커피 1개 등 총 7종이며 여기에 백팩까지 포함하면 8종으로 구성된다. 일부 럭키백에는 무료 음료 쿠폰 4장이 무작위로 추가된다.

매년 일부 소비자들 사이에서는 지난 시즌 상품 위주의 '재고 정리용'이라는 지적도 나오지만 판매 첫날 완판 행진이 이어질 만큼 수요는 여전히 높은 편이다. 스타벅스 측은 "소비자가 기준으로 비교했을 때 판매가 대비 3배 이상의 가치를 지닌 구성"이라고 설명했다.

웃돈 거래에 구매 인증샷까지…SNS 반응 이어져

중고거래 시장에서 판매되고 있는 럭키백의 모습. 번개장터

인기는 중고거래 시장에서도 확인됐다. 출시 당일인 이날 번개장터, 당근마켓 등 중고거래 플랫폼에서는 럭키백이 9만~10만 원대에 거래되는 사례가 잇따랐다. 가방만 따로 분리해 2만원 안팎에 판매하는 사례도 확인됐다.

사회관계망서비스(SNS)에는 구매 후기가 빠르게 확산했다. 일부 누리꾼들은 "6시40분에 도착했는데 한 개만 남아 있었다", "이게 뭐라고 오픈런까지 하나 싶었는데 1등 해서 구매했다", "6시 오픈 매장인데 이미 수량이 거의 없었다"는 글과 함께 구성품 인증 사진을 공유했다.





AD

반면 구성에 대해 아쉬움을 드러내는 반응도 적지 않았다. "오픈런까지 했는데 재고 정리 느낌이 들었다", "무료 음료 쿠폰이 하나도 없어서 실망했다", "매년 샀는데 이번엔 기대에 못 미쳤다"는 반응도 이어졌다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>