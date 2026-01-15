법무법인 태평양, 홍수정 변호사·박종훈 전문위원 영입

금융규제 및 금융회사 검사·제재 역량 강화
법무법인 태평양은 금융위원회 규제개혁법무담당관을 지낸 홍수정 변호사와 금융감독원 출신의 박종훈 전문위원을 영입했다고 15일 밝혔다.
홍수정 변호사(연수원 33기)는 서울대학교 사법학과를 졸업한 후 2004년 법무법인 세종에서 금융업무를 시작한 이후 2012년부터 금융위원회에 재직했다. 특히 금융위에서 규제개혁법무담당관으로 재직하면서 금융규제업무 전반에 대한 전문가로 평가받는다. 홍 변호사는 금융규제개혁업무 총괄, 금융 관련 법령안 심사, 금융위원회 상정 안건에 대한 법적 검토, 금융위원회 행정심판 및 소송사무 총괄 등을 담당한 바 있다.
홍 변호사는 태평양 금융그룹 및 미래금융전략센터에서 금융회사 규제 및 블록체인·디지털자산 등 신사업 분야의 글로벌 규제 대응 업무를 담당할 예정이다.
박종훈 전문위원은 연세대학교 행정학과를 졸업하고 한국과학기술원(KAIST) 경영대학원에서 경영학 석사(MBA)를 취득했다. 박 전문위원은 1995년부터 약 30년간 금융감독원에서 보험 법규, 분쟁조정, 보험 검사·제재, 보험상품 심사 업무를 담당하며 보험 감독 실무 전반에 대한 풍부한 전문성을 쌓아왔다.
박 전문위원은 태평양 금융 그룹과 헬스케어 그룹에서 보험 법규, 보험회사 검사·제재, 보험상품, 보험사 구조조정, 리스크 분석에 관한 업무를 수행할 예정이다.
김학균 태평양 금융그룹장 변호사는 "금융감독 당국에서 실무를 총괄해온 두 전문가의 합류로 태평양 금융 그룹의 분야별 역량이 한층 고도화됐다"며"급변하는 규제환경 속에서 고객들이 직면하는 리스크에 대해 보다 선제적이고 정확한 법률 자문을 제공하겠다"고 말했다.
