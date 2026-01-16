본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[초동시각]균형발전, 집 짓는다고 끝이 아니다

배경환기자

입력2026.01.16 11:20

시계아이콘01분 33초 소요
언어변환 뉴스듣기
[초동시각]균형발전, 집 짓는다고 끝이 아니다
AD

노태우 정부에서 대통령 경제수석과 건설부 장관을 맡아 분당·일산 등 5대 신도시 계획을 입안했던 박승 전 한국은행 총재는 2002년 '강북 개발 특별법' 제정을 주장했다. 민간이 주체가 된 산발적인 재개발로는 강남의 대체 주거지가 될 수 없으며 난개발로 흐를 수밖에 없다는 논리였다. 강북지역 중 자동차도 들어가지 못할 만큼 주거환경이 열악한 곳을 1만~5만평씩 대규모 개발지구로 지정하자는 계획에 시장은 들썩였다.


같은 해 서울시장에 취임했던 이명박 전 대통령은 '강북 개발'을 자치법규로 담았다. 강북 지역에 대한 '시 예산 우선 배정'을 문서화하고 특혜로 내비칠 수 있는 혜택까지 약속했다.


하지만 24년이 지나 주택시장의 선택 논리와 투자 심리가 빚어낸 '강남권 똘똘한 한 채'는 강북 개발의 실패를 방증한다. '교육→수요→집값'으로 이어지는 연결고리를 간과했으며 대단위 면적을 기반으로 재건축이 순환한 강남과 달리 주거 밀집지를 중심으로 한 강북 재개발의 더딘 속도는 격차를 더 벌어지게 만들었다. 이 기간 극과 극의 서울시장이 그렸던 강북의 모습도 방향을 달리하며 신뢰까지 잃었다.


지금의 서울시가 '강북 전성시대'라는 이름으로 추진하는 강북 균형발전 계획도 투입비에 비례한 단기간의 개발 효과를 기대하기 어렵다. 지방선거를 앞두고 강북권 표심을 얻기 위한 전략 정책이라는 해석까지 나와 정책 연속성도 보장받기 힘들다.


하지만 노후주거지 정비에만 집중했던 과거와 다른 접근 방식은 기대되는 점이 있다. 주택 공급 외 '균형발전'에 맞춘 생활 인프라 재설계에 방점이 찍혔다. 서울에서 아파트가 가장 밀집한 곳에는 국내 최초·최대 K팝 공연장과 인공지능(AI)·빅데이터 최대 산업거점이 조성되고, 지역 개발에 걸림돌로 지목됐던 강북 곳곳의 차량기지와 물류부지는 기업 유치와 연계한 생활형 공간으로 바뀐다.


균형발전을 막았던 요인부터 과감히 덜어낸 것도 과거와 다른 보폭이다. 강북지역의 동서를 연결하는 유일한 교통축이던 내부순환로와 북부간선도로의 지하화가 시작이다.


두 곳 모두 간선도로의 기능을 잃어버려 지금은 구조물 노후화에 따른 위험과 관리비 부담만 커지고 있다. 10년 넘게 3조원이 넘는 비용을 쏟아부어야 하지만 강북은 베드타운에서 벗어날 기회다. 만리장성같이 지역 연계를 차단했던 고가가 사라지면 공간은 사람이 머무는 곳으로 바뀐다.


결국 강북의 미래는 '집을 더 짓느냐'가 아니라 '살 이유를 만들 수 있느냐'에 있다. 주거 선호는 일상의 총합에서 만들어진다. 단순히 양질의 주택을 공급하는 게 아닌 사람과 수요를 끌어들일 수 있는 요소를 설계해야 실패를 답습하지 않는다. 교육, 일자리, 문화, 교통을 결합한 일상 인프라가 뒷받침되지 않으면 또 한 번의 개발 실험으로 끝난다.


이제 필요한 것은 정책의 일관성과 시간이다. 선거 주기에 흔들리는 구호성 개발이 아닌, 사람이 머물고 아이를 키우고 미래를 계획할 수 있는 구조를 만들 때 균형 발전은 시작된다. 다음 행정이 와도 기본 골격은 유지된다는 믿음이 쌓일 때 사람과 자본은 움직인다.


계획의 잦은 수정이나 명칭 변경보다 예산·제도·인허가의 일관된 집행도 중요하다. 단임 시장의 치적 사업이 아닌 10년, 20년을 내다보는 도시 비전으로 관리해야 한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

지금의 강남도 도시계획 몇 번과 집값 상승만으로 자리잡힌 게 아니다. 도시의 위상을 쌓는 데는 시간의 축적이 필요하다. 서울이 선택해야 할 것은 또 하나의 구호가 아니라 긴 호흡의 실행이다.




배경환 사회부 차장
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기