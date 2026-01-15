신세계프라퍼티, 이지스운용 센터필드 매각 추진에 "독단적 행보" 비판

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이지스 측 매각 결정에 반대 입장 표명

"센터필드 매각은 일방적 행보"

"일방적 추진 지속 시 법적 조치 강구"

신세계프라퍼티는 15일 최근 이지스자산운용이 운용 중인 펀드 '이지스210호전문투자형사모부동산투자회사'의 자산인 '센터필드' 매각을 추진하는 데 대해 "일방적"이라며 강력한 반대 입장을 표명했다.

신세계프라퍼티는 이날 입장문을 통해 "센터필드 자산 매각은 이지스자산운용의 독단적인 행태"라며 "매각 자체가 투자자 보호 측면에서 부적절하다는 의견을 제시했음에도 불구하고 이지스자산운용 측이 적합한 근거나 설명 없이 매각을 무리하게 추진하고 있다"고 밝혔다.

신세계프라퍼티를 포함한 신세계그룹의 센터필드 지분은 49.7%에 달한다. 앞서 신세계프라퍼티는 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁2호를 통해 이지스자산운용이 운용 중인 '이지스210호전문투자형사모부동산투자회사'에 총 5548억원을 투입했다.

이지스자산운용이 매각을 추진 중인 센터필드는 서울 강남구 테헤란로 중심에 위치한 옛 르네상스 호텔 부지다. 지상 35층과 36층 2개의 타워로 2021년 6월 준공됐으며 연면적 24만㎡, 주차대수 890대에 달해 강남 업무지구 중 최대 규모를 자랑한다. 오피스와 호텔, 식음료(F&B), 라이프스타일 브랜드 등이 입점한 프리미엄 복합상업시설로 공실률은 0%다. 이곳에는 신세계그룹 조선호텔리조트의 최상급 호텔 브랜드 '조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔'도 입점해 있다.

신세계프라퍼티는 센터필드를 장기적 가치 제고가 예상되는 우량 투자 자산으로 보고 있다. 신세계프라퍼티가 보유한 센터필드 지분의 공정가액은 2022년 말 7085억원에서 2024년 말 7429억원으로 매년 꾸준히 상승 중이다.

신세계프라퍼티는 센터필드 지분 50%를 보유한 투자자로서 매각의 부적절함을 분명히 밝혔지만 투자자의 이익을 위해 최선의 조치를 취할 책임이 있는 운용사가 이를 충분히 고려하지 않은 점과 갑작스러운 매각 시도에 합리적인 근거가 부족하다는 점, 투자자들이 납득할 만한 설명 없이 일방적으로 강행에 나섰다는 점 등에 대해 깊은 우려를 나타냈다.

신세계프라퍼티 관계자는 "센터필드 매각에 대해 일절 고려한 바 없으며 운용사 측의 독단적인 매각 결정에 동의한 바도 없다"고 말했다.





이어 "이지스자산운용 측의 파트너십 신뢰 훼손 행위에 이어 일방적인 매각 추진 시도가 계속될 경우, 투자자로서 가능한 법적 조치를 포함한 모든 방안을 강구할 계획"이라며 "당사의 펀드운용사인 캡스톤자산운용에 센터필드의 집합투자업자 변경 등 가능한 대응 방안 일체에 대한 검토를 요청할 것"이라고 덧붙였다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

