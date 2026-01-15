본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'1만대 클럽' 복귀한 아우디코리아…올해도 A6로 반등 가속

우수연기자

입력2026.01.15 15:30

수정2026.01.15 16:22

시계아이콘01분 19초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

지난해 내연기관·전기차 균형 성장
전년비 18% 증가…'1만대 클럽' 복귀
올해 A6·Q3 등 핵심 신모델 출시
'약속을 지키는 아우디' 철학 원칙 유지

아우디코리아가 올해 중형 프리미엄 세단 A6의 풀체인지 모델을 앞세워 국내 시장에서 성장세를 이어간다. 지난해 폭넓은 라인업 구축을 통해 '1만대 클럽'에 복귀한 아우디코리아는 올해도 주력 모델 중심으로 판매 확대에 나선다는 계획이다.


아우디코리아는 15일 서울 강남구 도산대로 전시장에서 '2026 신년 기자간담회'를 열고 이같은 올해 사업 전략을 밝혔다. 이날 행사에서 스티브 클로티 아우디코리아 사장은 "올해는 아우디의 가장 핵심적인 대표 모델을 선보이는 해가 될 것"이라며 "내연기관과 전동화 차량의 균형 잡힌 포트폴리오를 통해 한국 소비자들에게 더욱 다양한 선택지를 제공하겠다"고 강조했다.


올해 아우디코리아는 중형 세단 A6를 비롯해 소형 프리미엄 스포츠유틸리티차량(SUV) Q3 등 핵심 차종을 국내 시장에 선보일 예정이다. 특히 A6는 한국 시장에서 가장 많이 판매된 아우디의 대표 모델로, 올해 출시된다면 2018년 이후 약 8년 만에 선보이는 풀체인지 모델이 된다.


클로티 사장은 "A6는 세단 세그먼트에서 가장 많이 판매된 모델로, 브랜드에도 의미있는 차종"이라며 "신차가 출시되면 아우디코리아의 판매 측면에서도 가장 큰 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "여기에 그동안 국내에서 운영하지 않았던 새로운 세그먼트인 소형 SUV의 핵심 모델(Q3)까지 도입해 시장 성장을 견인하고 지속해 나갈 것"이라고 설명했다.


'1만대 클럽' 복귀한 아우디코리아…올해도 A6로 반등 가속 스티브 클로티 아우디코리아 사장이 2026 신년 기자간담회에서 올해 전략을 발표하고 있다. 아우디코리아 제공
AD

국내 수입차 시장에서 중형 세단 차급은 가장 많은 판매량을 기록하는 핵심 차급으로 꼽힌다. 전통적으로 각 브랜드의 베스트셀링 모델이 이 시장에 집중돼있다. 아우디는 올해 A6 풀체인지 모델을 선보이며 메르세데스-벤츠 E클래스, BMW 5시리즈, 렉서스 ES 등과 치열한 경쟁을 벌일 전망이다.


지난해 아우디코리아는 독일 프리미엄 브랜드 3사 가운데 유일하게 두 자릿수 성장을 기록했다. 전년 대비 18% 증가한 1만1001대를 판매하며 다시 '1만 대 클럽'에 복귀했다. 이에 대해 클로티 사장은 '약속을 지키는 아우디'가 되기 위한 원칙을 꾸준히 지켜온 결과라고 강조했다.


지난해 아우디코리아는 연초 신년 간담회에서 약속했던 16종의 신모델을 모두 선보이며 브랜드 역사상 가장 폭넓은 포트폴리오를 구축했다. 동시에 네트워크 전반에 대한 재정비에도 힘을 쏟았다. 서수원과 제주 등 주요 거점을 비롯해 부산·울산·경남 지역 등 전국 주요 권역에서 신규 전시장 오픈과 확장을 병행했으며, 시티몰 형태의 전시장을 도입해 접근성과 브랜드 체험 기회를 강화했다.


아우디코리아는 올해도 네트워크 재정비와 확대, 고객 경험 강화를 핵심 과제로 삼을 계획이다. 전국 전시장에 새로운 리테일 기준을 단계적으로 도입해 일관된 브랜드 경험을 제공하고, 서비스센터와 배터리전문센터(BCC)를 늘려 전동화 시대에도 신뢰도 높은 서비스를 제공한다는 구상이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

클로티 사장은 "한국은 아우디에게 여전히 매우 중요한 시장"이라며 "우리가 말한 것은 반드시 실행하고, 약속한 것은 반드시 지키는 방식으로 모든 고객 접점에서 기대에 부응하겠다"고 말했다.




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기