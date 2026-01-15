"유튜브 쇼츠는 하루 10분만" 부모가 자녀 계정 관리 가능해진다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부모가 자녀 취침·휴식시간 알림 맞춤 설정

청소년 시청자에 적합한 고품질 콘텐츠 추천

"안전·유익한 공간서 정보 탐색하도록 최선"

앞으로 부모는 자녀의 유튜브 쇼츠 시청 시간을 직접 설정하고 관리할 수 있게 된다. 청소년 연령에 적합하고 유익한 콘텐츠를 더 자주 접할 수 있도록 돕는 기능도 도입된다.

AD

유튜브는 아동·청소년을 위한 보호기능을 업데이트했다고 15일 밝혔다. 이번 업데이트는 부모가 자녀의 유튜브 이용 환경을 손쉽게 맞춤 설정하는 데 초점을 맞췄다.

먼저 부모는 자녀의 쇼츠 시청 시간을 직접 설정하고 관리할 수 있게 된다. 쇼츠 피트 타이머를 '0'으로 설정하는 기능을 추가했다. 기존 청소년 디지털 웰빙 기능을 기반으로 부모가 자녀의 취침과 휴식 시간 알림을 맞춤 설정할 수도 있다. 해당 기능들은 한국을 포함한 전 세계에 순차 적용될 예정이다.

연령에 적합한 콘텐츠를 접할 수 있도록 돕는 크리에이터 가이드라인도 도입된다. 글로벌 전문 기관의 검토를 거쳐 청소년 시청자에게 적합한 고품질 콘텐츠와 지양해야 할 저품질 콘텐츠의 기준을 제시한다.

유튜브는 ▲탐구 정신과 영감을 증진하는 콘텐츠 ▲관심사와 사고의 지평을 확장하는 것에 도움을 주는 콘텐츠 ▲일상생활의 요구와 도전에 대처할 수 있는 적응력과 긍정적 행동을 하기 위한 능력을 함양하는 콘텐츠 등을 더 자주 노출되도록 할 방침이다.

부모는 자녀용 신규 계정을 생성해 관리할 수 있게 된다. 모바일 애플리케이션에서 자녀용 계정 전환을 손쉽게 할 수 있어 부모의 감독 하에 자녀가 자신의 연령대에 최적화된 콘텐츠를 편리하게 시청할 수 있다.

제니퍼 플래너리 오코너 유튜브 프로덕트 매니지먼트 부문 VP는 "유튜브는 아이들을 디지털 환경으로부터 격리하는 것이 아니라, 디지털 환경 속에서 보호하는 것이 중요하다고 믿는다"고 밝혔다.





AD

유튜브 건강 및 공중보건 총괄 가스 그레이엄 박사는 "유튜브는 유튜브를 시청하는 가족과 함께 성장하며 차세대 이용자들이 안전하고 유익한 공간에서 신뢰할 수 있는 정보를 탐색할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>