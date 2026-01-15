병무청, 올해 병역판정검사 시작…대상자 25만명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

병무청은 2026년도 병역판정검사를 오는 12월23일까지 실시한다고 15일 밝혔다.

병무청에 따르면 올해 병역판정검사 대상은 올해 19세가 되는 2007년생, '20세 검사 후 입영'을 신청한 2006년생, 병역판정검사 연기자 등 약 25만명이다. 2007년생 중 올해 병역판정검사를 희망하는 사람은 '19세 병역판정검사 일자 및 장소 본인 선택'을 신청할 수 있으며, 20세(2027년)에 병역판정검사를 받고 입영하기를 희망하는 사람은 '20세 검사 후 입영'을 신청할 수 있다.

AD

병역판정검사는 기본검사(심리검사, 혈액·소변검사, 영상의학검사, 신장·체중 측정, 혈압 및 시력검사 등) 후 과목별 병역판정검사전담의사가 정밀검사를 실시해 신체 등급을 판정하고, 이에 따라 병역처분이 결정된다.

한편 올해부터는 병역판정검사 시 본인 확인을 강화한다. 접수 단계에서는 키오스크를 통해 공적 신분증(주민등록증, 운전면허증)의 진위를 확인하고 본인 동의를 거쳐 신분증과 얼굴을 전자적으로 대조한다.





AD

홍소영 병무청장은 "병역판정검사를 통해 병역 이행 형태를 결정하는 만큼 정확한 검사가 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "강화된 본인확인을 통해 병역판정검사의 공정성과 신뢰성을 높일 것"이라고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>