[이 주의 책]'부의 감각' 外

서믿음기자

입력2026.01.16 11:25

부의 감각
"기업의 생존은 이윤이 아니라 현금 창출에 달려 있다"는 명제를 바탕으로, 창업·스케일업·엑시트의 본질을 짚는다. 이투스 창업자 김문수는 25년간 400여 개 기업을 자문하며, 기업의 성패가 대표이사의 감정이나 의지가 아닌 '돈이 쌓이는 구조'를 읽는 능력에 달려 있음을 강조한다. 매출보다 통장 잔액, 성장보다 현금 흐름을 중시하는 '부의 감각'을 통해, 부를 만들고 키우고 지키는 경영의 기준과 실행 원칙을 제시하는 생존 경영서다. (김문수 지음 | 김영사)


워너비 투자자
투자를 시작하지 못하게 만드는 막연한 불안과 정보 과잉의 장벽을 허무는 입문서다. 주식의 본질부터 배당, 산업 구분, '다우의 개들' 전략까지 투자 대가들의 철학을 이해하는 데 필요한 핵심 개념을 쉽고 명료하게 정리했다. 차트와 종목 추천에 앞서 반드시 갖춰야 할 기초 체력을 길러주며, 상승장과 하락장 어디서든 흔들리지 않고 오래 살아남는 투자 원칙을 제시한다. 투자 골든타임인 '지금', 첫걸음을 내딛게 하는 실전 가이드다. (앤 마리 사바스 지음 | 동양북스)


트럼피디아
예측 불가능해 보이는 트럼프의 언행을 '변덕'이 아닌 계산된 생존 공식으로 해석한 책이다. 뉴욕 부동산 사업가 시절 형성된 그의 비즈니스 알고리즘이 어떻게 정치 권력으로 전환됐는지를 추적하며, 포퓰리즘·노이즈 마케팅·거래의 기술이라는 작동 원리를 입체적으로 분석한다. 더 나아가 트럼프 2기를 움직이는 핵심 권력 설계자들까지 조명해, 말폭탄에 휘둘리지 않고 트럼프 시대의 세계 질서를 읽는 정밀한 해설서를 제시한다. (이지윤 지음 | 마음의숲)


새로운 돈의 시대, 스테이블코인
스테이블코인의 개념과 역사부터 금융 질서에 미칠 파장까지 입체적으로 해설한 책이다. 미국의 '지니어스법' 제정과 원화 스테이블코인 논쟁을 배경으로, 가치 고정의 원리와 활용 사례, 테라·루나 실패의 교훈을 짚는다. 25년 차 경제 기자의 현장 체험과 글로벌 전문가 인터뷰를 통해 통화 주권, 결제 혁신, 규제의 쟁점을 균형 있게 분석하며 새로운 화폐의 미래를 안내한다. (김신영 지음 | 원앤원북스)


핵심광물 공급망 전쟁
미·중 패권 경쟁이 반도체와 인공지능(AI)을 넘어 리튬·희토류 등 핵심광물로 확장된 현실을 분석한 책이다. 저자는 핵심광물을 단순 자원이 아닌 산업 경쟁력과 경제안보를 좌우하는 전략 요소로 조명하며, 중국의 공급망 지배와 이에 맞선 미국·EU의 대응을 구조적으로 풀어낸다. 광산 개발부터 제련·가공, 재자원화와 신기술까지 전 과정을 짚으며, 자원 빈국 한국이 선택해야 할 현실적인 생존 전략과 미래 해법을 제시한다.(박준혁 지음 | 시크릿하우스)


세상을 이해하기 위한 최소한의 화학
리튬·니켈·희토류 등 핵심광물을 둘러싼 미·중 패권 경쟁의 실체를 파헤친다. 저자는 핵심광물이 첨단산업과 에너지 전환, 경제안보를 좌우하는 전략 자원으로 부상한 배경을 설명하며, 중국의 공급망 지배 구조와 이에 대응하는 미국·EU·자원 부국들의 전략을 입체적으로 분석한다. 광산 개발부터 제련·가공, 재자원화와 신기술까지 전 과정을 조망하며, 자원 빈국 한국이 선택해야 할 현실적 생존 전략과 미래 기회를 제시하는 경제안보 안내서다. (김성수 지음 | 지상의책)


오늘부터 말을 잘하게 됩니다
이 책은 말하기를 타고난 재능이 아닌 누구나 연습으로 익힐 수 있는 '스킬'로 제시한다. 아나운서와 변호사를 거친 저자는 면접·발표·협상 등 결정적 순간마다 말이 기회를 만들었다고 말한다. 발성, 논리 구성, 관계를 만드는 소통력 중 부족한 지점을 진단하고 보완하는 체계적 훈련법을 제공해, 스피치 학원 없이도 실력을 키울 수 있게 돕는다. 체크리스트와 유형별 분석, 실제 상황 중심의 연습으로 발표부터 일상 대화까지 바로 써먹는 실전 화술을 안내하는 현실적인 말하기 가이드다. (박수연 지음 | 현익출판)


얘, 나는 낮에도 깜깜한데?
시각장애인 심리상담가 김현영이 시력을 잃은 이후의 삶을 담담하고 솔직하게 풀어낸 에세이다. 발레 전공자에서 망막색소변성증으로 실명한 뒤 절망을 겪었지만, 그는 공무원 시험·선수·상담가·교수·라디오 진행자에 이르기까지 끊임없이 새로운 길을 만들어왔다. 장애라는 현실을 부정하지 않으면서도 더 깊이 듣고 공감하며 앞으로 나아가는 태도를 전하는 이 책은, 어둠 속에서도 방향을 잃지 않는 삶의 용기를 유쾌하게 건넨다. (김현영 지음 | 저녁달)


철학자의 마지막 수업
시한부 선고를 받은 철학자 주루이 교수가 죽음을 앞두고 완성한 마지막 사유의 기록이다. 치료 중단을 통보받은 그는 남은 시간을 삶과 죽음의 본질을 검증하는 데 바치며, 왜 철학이 끝내 죽음을 향하는지, 어떻게 두려움을 넘어 충만한 삶에 이를 수 있는지를 스스로의 삶으로 증명한다. 마지막 강의와 인터뷰를 통해 전해진 그의 사유는 철학·문학·과학·예술을 넘나들며, 죽음을 준비하는 태도가 어떻게 오늘을 더 깊게 살아가게 하는지 묵직한 울림을 전한다. (주루이 지음 | 니들북)


숨 쉬는 학교
코로나라는 전례 없는 위기 속에서 한국 교육의 방향을 결정해야 했던 유은혜 전 교육부 장관이, 현장 경험과 장기적 고민을 바탕으로 제시하는 교육정책 제안서다. 국회의원 시절부터 교육위원회에서 활동하며 10여 년간 축적한 문제의식과 장관 재임기의 정책 실행 경험을 담았다. 장관직 이후 독일 유학을 통해 연구한 해외 교육행정과 사회적 합의를 한국 현실과 결합해, 교육의 각 주체를 조율하는 국가 교육 비전과 향후 교육개혁의 큰 그림을 제시한다. (유은혜 지음 | 글항아리)


AI 혁신의 심장 중국 5대 도시군
'딥시크 충격' 이후 중국 혁신의 근원을 중국 5대 도시군에서 찾는다. 베이징·상하이·웨강아오 대만구 등에서 전개되는 첨단제조, 휴먼노이드, 피지컬 AI, 바이오, 핀테크 혁신 생태계를 최신 데이터와 정책으로 분석한다. 딥시크를 비롯해 바이두·도우인·화웨이·DJI 등 핵심 기업과 자유무역시험구 제도까지 아우르며, 현장 경험을 갖춘 저자의 시각으로 중국의 미래 성장 전략을 입체적으로 해석해 한국 기업과 정책 입안자에게 실질적 통찰을 제공한다. (김종문 외 지음 | 다빈치북스)


석가 웃다

정경 스님이 챗GPT와의 문답을 통해 석가모니의 가르침을 다시 원점에서 묻고 정리한 책이다. 불교라 불려온 수많은 교리와 해석 중 무엇이 석가의 본래 가르침이었는지를 검토하며, 삼법인과 사성제라는 핵심 진리를 단순하고 살아 있는 통찰로 되돌린다. 믿음을 강요하지 않고 질문을 권하는 이 책은, AI 시대의 언어로 무상이라는 진리를 다시 사유하게 하는 현대적 불교 입문서이자 수행의 안내서다. (정경 지음 | 지혜의나무)


1일 1페이지 영어 어휘력 365
영어 단어 암기의 악순환에서 벗어나는 가장 효율적인 방법을 제시한다. 단어를 외우는 대신 라틴어 어원과 접두·접미사의 탄생 과정을 이해해, 하나의 뿌리로 여러 단어를 확장해 익히도록 돕는다. producer에서 production, conduct, introduce까지 이어지는 구조를 통해 읽기·쓰기·말하기·듣기의 기초 체력을 단단히 다진다. 하루 한 페이지, 365일 읽기만 해도 영어 어휘가 오래 기억되는 '시성비' 높은 어휘 학습서다. (김동성 지음 | 현대지성)


강풍에도 쓰러지지 않는다
우리는 모옌을 노벨문학상 수상자이자 중국 문학의 거장으로 기억한다. 그러나 이 책은 화려한 수식어 뒤에 가려진, 가장 인간적인 모옌의 얼굴을 담아냈다. 그는 세상을 바꾸기 위해서가 아니라 쓰러지지 않기 위해 글을 썼다고 말한다. 굶주림과 부끄러움, 실패의 기억을 숨기지 않고 꺼내놓으며, 버틴다는 것이 무엇인지 삶으로 증명한다. 낮고 부드럽지만 오래 남는 문장들로, 오늘도 흔들리며 살아가는 이들에게 조용한 용기와 깊은 위로를 건넨다. (모옌 지음 | 필로틱)


뿌리 왕국

가드닝과 플랜테리어 열풍 속에서 식물을 '치유의 대상'으로만 바라보던 시선에 질문을 던지는 책이다. 뿌리 왕국은 독일의 신진 식물학자 데이비드 스펜서가 식물과 인간의 공진화 역사를 통해, 식물이 얼마나 영리하게 소통하고 적응하며 지구를 살아왔는지를 보여준다. 식물은 조용하지만 수동적이지 않고, 평온하지만 결코 약하지 않다. 에너지·식량·기후 위기의 시대, 이 책은 지속 가능한 미래의 해답을 '땅 아래 깊이 뿌리내린 존재들'에게서 배우자고 제안하는 흥미로운 대중과학 교양서다. (데이비드 스펜서 지음 | 흐름출판)




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
