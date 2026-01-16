본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[이 책 어때]호날두 보내고도 '왕좌' 지키는 비결은

서믿음기자

입력2026.01.16 11:11

시계아이콘01분 54초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'레알 마드리드 레볼루션'

'경기장 밖' 레알 마드리드FC는
포브스 "구단 가치 9조원대" 평가
3년 연속1위, 12년간 9번째 정상
딜로이트 풋볼머니 '최고 수익'

돈 많은 구단? 회원들의 클럽
회원소유...팬 문화 기반 운영
슈퍼스타보다 재정 원칙 지켜
팬데믹 시기 안정성 이어진 힘

전 세계 스포츠 산업이 팬데믹으로 급격한 침체에 빠졌을 때 대부분의 프로 구단은 관중 감소와 중계권 수입 축소로 막대한 적자를 떠안아야 했다. 그러나 이 위기 속에서도 오히려 흑자를 유지하며 국제 스포츠계의 관심을 모은 예외적 조직이 있었다. 스페인의 명문 축구 클럽 레알 마드리드 CF다.

[이 책 어때]호날두 보내고도 '왕좌' 지키는 비결은 챗GPT 생성 이미지
AD

레알 마드리드는 UEFA 챔피언스리그 통산 15회, 라리가 36회 우승이라는 기록으로 이미 축구사에서 독보적인 위치를 차지해왔다. FIFA가 선정한 '20세기 최고의 축구 클럽'이라는 수식어 역시 그 위상을 상징한다. 하지만 최근 레알 마드리드를 향한 관심은 트로피의 숫자보다 경영 성과에 쏠린다. 포브스는 2024년 레알 마드리드를 세계에서 가장 가치 있는 축구 클럽으로 선정하며 구단 가치를 약 9조 원대로 평가했다. 3년 연속 1위이자 지난 12년 동안 9번째 정상이다. 같은 해 딜로이트 풋볼 머니 리그에서도 레알 마드리드는 최고 수익 클럽으로 이름을 올렸다.


이 책은 이러한 성과의 이면을 분석한다. 축구 산업이 더 이상 '경기' 자체에 머무르지 않고 엔터테인먼트와 브랜드 비즈니스로 확장된 현실에서 출발한다. 최근 축구계는 정부 유관 기관, 사모펀드, 다중 클럽 소유(MCO) 모델 등 거대 자본과 밀접하게 결합해왔다. 막대한 자금을 필요로 하는 산업으로 변한 만큼 전통적 방식만으로는 생존이 어려워졌기 때문이다.


저자 스티븐 G. 맨디스는 조사와 분석을 통해 '머니볼' 이후 스포츠 경영의 교과서처럼 받아들여진 데이터 중심 운영에 의문을 제기한다. 레알 마드리드의 우승 공식은 선수 영입부터 재정 관리에 이르기까지 데이터보다 팬 문화와 가치에 부합하는 전략을 우선해 작동해왔다는 것이다. 숫자로 계량하기 어려운 조직 문화가 오히려 강력한 경쟁력으로 기능했다는 해석이다.


이러한 문화는 레알 마드리드의 독특한 소유 구조와도 맞닿아 있다. 대부분의 프로 스포츠 팀이 억만장자 개인이나 기업 소유인 것과 달리, 레알 마드리드는 1902년 창단 이래 '소시오'라 불리는 회원들이 클럽을 소유해왔다. 팬들은 단순 소비자를 넘어 견제와 참여의 주체로 기능하며, 필요할 경우 투표를 통해 회장을 해임할 수 있다.


책에서 가장 상징적으로 다뤄지는 사례는 2018년 크리스티아누 호날두와의 결별이다. 당시 호날두는 여전히 세계 최고 수준의 기량을 유지했지만 연봉 인상 요구는 클럽의 재정 원칙과 충돌했다. 레알 마드리드는 단기적 전력 손실을 감수하면서도 그를 떠나보냈고, 저자는 이를 '슈퍼스타보다 시스템을 우선한 선택'으로 해석한다. 이러한 원칙이 팬데믹 시기 재정 안정성으로 이어졌다는 분석이다.


레알 마드리드의 운영 방식은 학술 연구의 대상이기도 하다. 하버드 비즈니스 스쿨은 플로렌티노 페레스 회장 체제 이후 재정 개혁과 글로벌 브랜드 전략을 케이스 스터디로 다뤄왔다. 팬 설문을 바탕으로 설정한 "정정당당한 성공과 우수성 추구를 통해 전 세계의 존경을 받는 다문화 클럽이 된다"는 미션은 이후 모든 의사결정의 기준이 됐다.


레알 마드리드는 젊은 세대의 미디어 소비 방식 변화에도 민감하게 대응하고 있다. 스포츠는 더 이상 다른 구단과 경쟁하는 영역만이 아니라, 콘텐츠 산업과 직접 경쟁하는 영역이 됐다. 레알 마드리드는 자체 콘텐츠 제작과 디지털 플랫폼을 통해 팬과 직접 연결되는 구조를 강화하며 글로벌 엔터테인먼트 브랜드로의 확장을 시도 중이다.


책은 프리미어리그 승격 클럽들이 단기간에 다시 강등되는 현실을 통해 단기 성과에 집착한 과도한 투자 전략의 취약함을 보여준다. 반면 레알 마드리드 사례는 장기적 가치와 재정 원칙을 지키는 선택이 지속 가능한 경쟁력으로 이어졌음을 강조한다.

[이 책 어때]호날두 보내고도 '왕좌' 지키는 비결은

결국 이 책은 축구 팬을 위한 흥미로운 이야기이자 현대 조직 경영에 대한 통찰을 제공한다. 측정하기 어려운 문화는 실제 조직을 하나로 묶는 핵심 요소이며, 이러한 원칙은 스포츠를 넘어 기업과 사회 전반에 적용될 수 있다. 레알 마드리드의 성공은 우연이 아니라 가치와 원칙을 중심으로 설계된 구조의 결과임을 설득력 있게 보여준다.


지금 뜨는 뉴스

AD

레알 마드리드 레볼루션 | 스티븐 G. 맨디스 지음 | 김인수 옮김 | 세이코리아 | 496쪽 | 3만5000원




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기