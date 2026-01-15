본문 바로가기
"엔비디아 對中 수출액 25% 국고로" 트럼프, 포고문 서명

오수연기자

입력2026.01.15 10:47

수정2026.01.15 11:05

'對中 수출 칩에 25% 관세' 발표
무역확장법 232조 거론…반도체 전반 관세 언급
정작 中은 H200 수입 막는 분위기

도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아의 인공지능(AI) 반도체 칩 'H200' 등 미국으로 수입됐다가 다른 나라로 재수출되는 반도체에 대해 25%의 관세를 부과하는 내용의 포고문에 14일(현지시간) 서명했다. 칩 판매액의 25%를 받는 대가로 수출길을 열어준 것이지만 정작 중국은 통관을 금지하며 수입을 막는 모양새다. 이날 다른 외국산 반도체에 대해선 언급하지 않았으나, 전면적인 반도체 관세를 도입할 가능성을 언급하며 조만간 반도체 관세가 발표될 가능성이 제기되고 있다.


트럼프 대통령은 이날 백악관에서 포고문에 서명한 뒤 H200에 대해 "최고 사양은 아니지만 상당히 좋은 수준의 칩이고, 중국을 비롯한 여러 나라들이 원하고 있다"며 "우리는 그 칩 판매액의 25%를 벌게 될 것"이라고 말했다.

미국 언론들은 이번 조치를 H200의 중국 판매를 허용하기 위한 것으로 본다. 앞서 전날 미 상무부는 H200의 중국 수출을 위해 규칙을 개정했다.


H200은 엔비디아의 주력 제품인 블랙웰 이전 세대인 호퍼 아키텍처를 기반으로 하지만 그간 중국 수출용으로 성능을 낮춰 판매했던 H20 칩 대비 성능이 훨씬 뛰어나다. 백악관에 따르면 25% 관세 부과 대상에는 엔비디아의 H200과 AMD의 MI325X 등이 포함된다. 팩트시트에 따르면 미국 기술 공급망 구축과 반도체 파생 제품의 미국 제조 역량 강화를 지원하기 위해 수입되는 칩에는 이번 관세가 적용되지 않는다.


이날 트럼프 행정부는 한국 등 다른 외국산 반도체에 대해선 관세를 부과하지 않았다. 다만 트럼프 대통령은 "무역확장법 232조는 어떤 품목과 파생 제품이 미국의 국가 안보를 해칠 위험이 있는 규모나 조건으로 수입될 경우 대통령이 그 수입을 조정하기 위한 조치를 취할 권한을 부여한다"며 "여기에는 외국 무역 대상국들과의 협상과 함께 관세를 포함한 수입 조정 조치가 포함될 수 있다"고 포고문에서 밝혔다.


또 백악관은 팩트시트에서 "앞으로 가까운 시일 내에 미국 내 제조를 유도하기 위해 반도체 및 그 파생 제품 수입에 대해 더 광범위한 관세를 부과할 수 있으며, 이에 상응하는 관세 상쇄 프로그램을 도입할 수 있다"고 밝혔다.


이에 미국을 방문 중인 여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 체류 기간을 하루 연장하며 한국 기업에 미칠 영향을 파악할 계획이다.


미국 정부가 조건부로 H200의 중국 수출을 허용했지만, 중국은 H200 수입에 제동을 걸고 있다. 이날 로이터 통신은 복수의 소식통을 인용해 중국 세관이 최근 직원들에게 H200 칩의 중국 반입을 허용하지 말 것을 지시했다고 보도했다.


전날 디 인포메이션은 복수의 소식통을 인용해 중국 정부가 H200 칩을 대학 연구소 같은 특수한 상황에서만 사용할 수 있다는 방침을 기술 기업들에 통보했다고 보도했다. 또 당국은 이들 기업에 '필요한 경우'에만 엔비디아 칩을 구매하라는 모호한 지침도 내렸다.


앞서 지난달 로이터 통신은 중국 기술기업들이 연내 인도 조건으로 개당 2만7000달러에 H200 칩 200만개 이상을 주문했다고 보도했다. 이렇게 되면 미국 국고로 135억달러가 들어간다.


중국 당국의 조치는 자국 반도체 기업을 육성하기 위해 미국 업체에 대한 의존도를 낮추려는 전략으로 풀이할 수 있다. 또 오는 4월 미·중 정상회담을 앞두고 협상 카드로 활용하려는 전략이라는 해석도 나온다.


엔비디아가 H200 칩을 중국에 판매하면서 어느 쪽이 더 이득을 볼지는 의견이 분분하다. 칩 판매액의 25%를 가져가는 만큼 미 정부가 막대한 이득을 볼 수 있고, 중국 반도체 기업의 성장도 저해한다는 것이 트럼프 행정부의 입장이다. 반면 트럼프 행정부 1기 출신 맷 포팅어 전 백악관 아시아 담당 수석 고문은 이날 의회 청문회에서 H200 판매가 중국군 현대화를 가속화할 것이라고 우려했다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
