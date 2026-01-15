본문 바로가기
'엄지손가락'만한 심장에 생긴 복잡 기형, 생후 8일 만에 수술 성공

조인경기자

입력2026.01.15 10:07

서울아산병원 윤태진 교수팀, '활로 4징' 이른둥이에 '완전교정술'
"재수술 고통 없이 건강하게 성장할 것"

심장 크기가 성인 엄지손가락만 한 1.5㎏ 저체중 이른둥이가 생후 8일 만에 고난도 심장 수술을 이겨내고 건강을 되찾았다.


'엄지손가락'만한 심장에 생긴 복잡 기형, 생후 8일 만에 수술 성공 서울아산병원은 심장 크기가 엄지손가락만한 저체중아의 복잡한 선천성심장병을 생후 8일 만에 치료하는 데 성공했다. 사진은 수술을 집도한 윤태진 서울아산병원 소아심장외과 교수(왼쪽)와 퇴원을 앞둔 이준이 어머니, 이준이의 모습. 서울아산병원.
서울아산병원은 소아심장외과 윤태진 교수팀이 선천성 심장병인 '활로 4징'을 갖고 태어난 이른둥이 홍이준 군을 대상으로 완전 교정술을 시행하고 49일간의 집중 치료 끝에 건강한 모습으로 퇴원시켰다고 15일 밝혔다.


이준이는 엄마 나이 45세에 1년여의 시험관 시술 끝에 찾아온 귀한 아이였으나 산전 검사에서 활로 4징이라는 복잡 심장기형 진단을 받았다. 활로 4징은 심실중격 결손, 우심실 유출로 협착 등 네 가지 구조적 결함이 겹쳐 온몸에 산소 공급이 제대로 되지 않아 청색증이 나타나는 질환이다. 적절한 시기에 수술적 교정을 받지 않으면 성장 장애나 심부전 등의 합병증이 발생할 수 있다.


활로 4징의 표준 수술법인 '완전 교정술'은 한 번의 수술로 심장 구조를 정상화하는 방법이다. 다만 가슴을 열어 심장 박동을 멈춘 뒤 심실중격의 결손을 막고 판막을 성형하는 고난도 수술인 만큼 일반적으로 생후 4개월 이후 몸무게가 충분히 증가한 환아에게 주로 시행된다. 이준이와 같은 이른둥이나 저체중아의 경우 수술 위험을 줄이기 위해 혈류량만 조절하는 임시 단락술이나 스텐트 시술을 먼저 시행한 뒤 추후 2차 수술을 한다. 우심실 유출로에 그물망을 넣는 스텐트 시술은 저체중아에게 적용하기에 기술적 난이도가 높고, 시술 후 폐동맥 판막을 영구적으로 손상시킨다는 치명적인 단점이 있다.


하지만 지난해 11월, 예정일보다 한 달 빨리 1.5㎏의 저체중으로 태어난 이준이는 생후 며칠 만에 산소포화도가 급격히 떨어지고 무산소 발작 증세까지 보여 치료를 미룰 수 없는 상황이었다.


윤 교수는 이준이의 장기적인 예후를 위해 임시방편이 아닌 완전 교정술을 택했다. 지난해 11월18일 진행된 수술에서 윤 교수팀은 엄지손가락만 한 심장을 열어 심실의 구멍을 막고 협착된 부위를 제거했다. 특히 폐동맥 판막을 최대한 살려 심장 혈류가 정상적으로 흐를 수 있도록 교정했다. 이준이의 혈관이 바늘보다 얇을 정도로 몸집이 작고 생리적 상태가 미성숙해 장시간 수술이 예상됐지만 4시간 만에 성공적으로 마무리했다.


수술 후에는 신생아과 정의석 교수가 주도하는 신생아 중환자실팀이 이준이의 호흡과 혈압을 조절하는 집중 치료를 맡았다. 의료진의 정성 어린 보살핌 덕에 이준이는 수술 11일 만에 수유를 시작할 정도로 빠르게 회복했다.


이준이 어머니는 "이준이를 임신했을 때부터 심장이 좋지 않다는 사실에 걱정했지만, 아이는 잘 고쳐줄 테니 낳는 데만 집중하라는 의료진의 단호하고도 자신감 있는 목소리에 희망을 잃지 않을 수 있었다"며 "기적을 주신 만큼 이준이가 건강하고 씩씩하게 자랄 수 있도록 잘 키우겠다"고 감사 인사를 전했다.


윤 교수는 "1.5㎏의 저체중으로 태어난 이준이를 치료하는 건 의료진에게도 도전이었다"며 "하지만 아이가 재수술의 굴레를 쓰지 않도록 폐동맥 판막을 최대한 살려 한 번에 교정하는 것이 아이에게 줄 수 있는 최고의 선물이라 판단했다"고 설명했다.


유정진 서울아산병원 선천성심장병센터장은 "초저출산 시대에 태어난 아이들은 우리 사회의 소중한 보석과 같다"며 "어렵게 태어난 이른둥이라 할지라도 다학제 협진 시스템과 홈모니터링 등 전문적인 의료 시스템을 통해 건강한 사회 일원으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

