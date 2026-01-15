대전교육청, 평생교육 기회 넓힐 '교육감 지정 평생학습관' 공개 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 총 16개 기관으로 확대 선정



공예, 미술, 음악, 정보화 등 40개의 다채로운 프로그램 직접 운영

대전교육청 전경(사진=모석봉 기자)

대전시교육청이 오는 28일까지 지역 주민의 평생교육 참여 기회를 넓히기 위해 '2026년 교육감 지정 평생학습관' 공모를 한다.

이번 공모는 지역적 특성과 학습자들의 수요에 맞춘 맞춤형 프로그램을 운영할 평생학습관을 지정하기 위해 마련됐다.

대전에 소재한 평생교육기관이라면 누구나 참여할 수 있으며, 공모에 관한 자세한 내용은 대전시교육청 누리집과 지방보조금 관리시스템인 교육청보탬e에서 확인할 수 있다.

특히 올해는 지역 내 학습 수요를 반영해 지정 기관을 전년 대비 1개소 추가한 총 16개 기관으로 확대 선정할 계획이다. 선정된 기관은 평가 결과에 따라 평생교육 프로그램 운영을 위한 보조금을 차등 지원받게 된다.

대전시교육청은 지난해에도 15개 평생교육기관을 평생학습관으로 지정해 보조금을 지원한 바 있다. 지정된 각 기관에서는 공예, 미술, 음악, 정보화 등 40개의 다채로운 프로그램을 직접 운영하며 연간 총 1만736명의 지역 주민에게 배움의 기회를 제공하는 성과를 거두었다.





대전시교육청 김현임 교육복지안전과장은 "평생학습관 확대 지정을 통해 시민들에게 더욱 다양하고 질 높은 학습 기회를 제공할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 지역 주민의 삶의 질을 높이고 배움의 즐거움을 누릴 수 있는 교육 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

