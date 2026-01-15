‘찾아오는 행정’에서 ‘찾아가는 행정’으로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문경시, 병오년 맞아 지적민원

현장처리 강화 분쟁 예방까지 겨냥

문경시가 2026년에도 '찾아가는 지적 민원 현장 처리제'를 본격적으로 가동하며 현장 중심의 적극 행정에 속도를 높인다. 시민 생활 속 불편을 해소하고 토지 민원을 신속·정확하게 처리하기 위한 행정이 책상을 넘어 마을로 향했다.

지적민원현장방문제

지적 민원 현장 처리제는 문경시 종합민원과 지적팀과 한국국토정보공사 문경지사 직원으로 구성된 합동 처리반이 직접 마을을 찾아가 상담을 제공하는 서비스다. 합병·분할, 지목변경, 조상땅 찾기 등 토지 전반의 민원을 한자리에서 안내하는 원스톱 체계로, 주민들의 시간·비용 부담을 대폭 줄이는 것이 강점이다.

시는 올해 총 24개 마을을 순회 방문한다. 첫 일정으로 13일 동로면 석항1리와 노은2리를 찾아 토지 소유권과 지적공부 정리, 상속 및 소유권 확인 등 생활과 직결된 질문에 맞춤형 상담을 진행했다. 평소 행정기관 방문이 어려웠던 고령자와 농촌 주민들이 현장에서 바로 궁금증을 해소하며 호응을 얻었다.

이번 제도는 행정 접근성 제고에 더해, 토지 민원에 대한 이해도를 높여 분쟁을 예방하는 효과도 기대된다. 단순 민원 처리에 그치지 않고, 사전 안내와 예방 행정의 기능을 강화했다는 점에서 정책적 의미가 크다.

반태호 종합민원과장은 "시민이 있는 곳으로 행정이 먼저 다가가는 적극 행정의 대표 사례"라며 "병오년 붉은 말처럼 책상 위 행정에서 벗어나 현장으로 달리는 역동적인 행정을 지속해 나가겠다"고 말했다.





행정의 성패는 '속도'와 '접근성'에 있다. 문경시의 지적 민원 현장 처리제는 주민의 일상으로 들어간 행정이 어떻게 신뢰를 회복하는지 보여주는 사례다. 현장에서 답을 찾는 행정이 지역의 갈등을 줄이고 효율을 높이는 해법임을 입증하고 있다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

