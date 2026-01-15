"가성비부터 프리미엄까지"…CJ, 설 선물세트 209종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스팸과 참치 복합 세트 첫선

바프 등과 디저트 라인 협업

고급 선물 '르 구떼' 라인업 확대

CJ제일제당이 설을 맞아 실속형 제품부터 프리미엄 디저트까지 200가지가 넘는 선물센트를 선보인다.

CJ제일제당은 설 선물세트 209종을 선보인다고 15일 밝혔다. 우선 실속과 활용도에 집중했다. 명절 인기 선물로 손꼽히는 ‘스팸’과 ‘참치’를 한 번에 담은 실속형 복합 세트를 출시해 소비자 선택의 폭을 넓혔다. CJ제일제당이 명절 선물세트로 처음 선보이는 참치는 CJ프레시웨이의 ‘이츠웰 순살참치’로 구성했다. 간장의 경우 CJ제일제당의 동반성장 브랜드 ‘즐거운동행’ 제품으로 재편하며 상생의 가치를 더했다.

프리미엄 디저트 라인업도 더욱 강화했다. 말차 트렌드를 겨냥한 ‘우리밀 말차 웨이퍼샌드’부터 신세계푸드와 협업해 전통의 맛을 현대적으로 재해석한 ‘샌드쿠키’, 견과류 전문기업 바프(HBAF)와 손잡고 선보이는 ‘호두&피칸 정과세트’ 등을 새롭게 선보인다.

또 지난 추석 출시한 프리미엄 선물세트 브랜드 ‘르 구떼(Le Gouter)’ 또한 신제품을 선보이며 고급 선물 수요 대응에 나섰다. 유럽의 식문화를 녹여낸 감각적인 패키지와 구성으로 호평 받은 르 구떼는 기존 프리미엄 올리브유에 이어 ‘피오리니 발사믹 식초’를 추가로 선보인다.

CJ제일제당은 2026년 ‘붉은 말의 해’를 기념하는 특별한 패키지로 명절 분위기도 더했다. 스팸과 ‘비비고 직화구이 캔김’ 등 인기 제품에 강렬하고 역동적인 붉은 말 디자인을 입힌 한정판 에디션을 공식몰 CJ더마켓 전용 제품으로 선보인다.

한정판 열풍을 선도하며 화제를 모았던 ‘스팸 골드바’와 캐릭터 협업 제품인 ‘스팸 벨리곰 에디션’, 판매 수익금의 일부가 기부되는 ‘네이버 해피빈 스팸 선물세트’ 등도 다시 한번 만날 수 있다.

건강 선물세트도 마련했다. 명절 스테디셀러 ‘한뿌리’는 새해의 활기찬 기운을 담은 ‘흑삼대보 붉은 말 에디션’을 선보인다. 아울러 상큼한 레몬을 담아 흑삼농축액의 쓴맛을 낮춘 ‘블랙레몬스틱’과 동결건조 채소 분말제품인 ‘유기농 컬리케일 100’, 홍삼을 쫄깃하고 부드러운 식감으로 구현한 ‘홍삼 절편’ 등 새로운 선물세트를 CJ더마켓에서 단독 출시할 예정이다.





CJ제일제당 설 선물세트는 대형마트 등 오프라인 채널뿐만 아니라 CJ더마켓과 네이버, SSG닷컴 등 다양한 온라인 플랫폼에서 판매된다.





임온유 기자 ioy@asiae.co.kr

