'연말 특수' 못누린 쿠팡…정보유출 이후 일평균 매출 7.11% ↓

유출 전후 일평균 결제금액

787억원→731억원 급감

"연말 특수 실종"

개인정보 유출 사태 이후 쿠팡의 일평균 카드 매출이 7.11% 감소한 것으로 나타났다. 유통업계 대목인 12월은 11월보다 매출이 상승하는 것이 일반적이지만 소비자들의 '탈팡(쿠팡 탈퇴)'이 이어지면서 연말 특수가 사라진 모습이다.

15일 조국혁신당 차규근 의원이 금융감독원을 통해 확보한 카드 3사(KB·신한·하나)의 쿠팡 결제 내역을 보면 개인정보 유출 사태가 발생한 11월 20일을 전후로 일평균 매출이 7.11% 감소했다.

유출 사태 전(11월 1일~19일) 약 787억원에 달하던 일평균 결제금액은 유출 사태 이후(11월 20일~12월 31일) 731억원으로 급감했다. 같은 기간 일평균 결제 건수 또한 253만건에서 235만건으로 7.07%가량 줄었다.

12월 일평균 결제금액은 729억원으로 11월 대비 5.16% 감소했다. 이는 카드 3사에서만 하루 평균 약 56억원의 매출이 증발한 것으로, 물류센터 유지비와 인건비 등 고정비를 고려하면 경영상의 타격으로 이어질 수 있는 규모다.

이는 지난해 쿠팡이 기록했던 초고속 성장세와 대비된다. 쿠팡이 발표한 2024년 4분기 실적 보고서에 따르면, 당시 쿠팡은 전년 대비 21% 매출 성장을 기록하고 분기 최대 실적인 80억달러(약 10조8000억원)를 달성했다.





차 의원은 "시장을 장악한 플랫폼 기업의 개인정보 관리 소홀과 오만한 대응이 결국 소비자의 집단적인 외면을 불렀다"며 "기업이 개인정보 보호를 비용이 아닌 생존의 문제로 인식하게 하려면, 피해자들이 효율적으로 대응할 수 있는 집단소송제와 고의적 과실에 책임을 묻는 징벌적 손해배상제도를 즉각 도입해야 한다"고 강조했다.





