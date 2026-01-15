5개월 차 '바린이'의 대담한 도전…서현, 롯데콘서트홀서 바이올린 협연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'솔 필하모닉' 정기연주회 솔리스트 나서

고난도 기교 필요한 '차르다시' 연주 예고

AD

소녀시대 출신 배우 서현이 클래식의 성지로 불리는 롯데콘서트홀 무대에 바이올리니스트로 선다. 입문 5개월 차의 아마추어 연주자로서 내디디는 파격적인 행보다.

소속사 꿈이엔티는 서현이 3월 13일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 열리는 '솔 필하모닉 오케스트라 제8회 정기연주회'에 바이올린 협연자로 나선다고 14일 밝혔다.

이번 무대는 서현의 경력과 선곡의 이채로움으로 눈길을 끈다. 바이올린에 입문한 지 5개월 남짓 된 초심자지만 비토리오 몬티의 '차르다시'를 연주한다. 헝가리 민속 춤곡을 바탕으로 한 곡으로, 느리고 애수 띤 도입부와 급격히 빨라지는 후반부가 특징이다. 입문자가 연주하기에 난도가 상당하다.

서현과 호흡을 맞추는 솔 필하모닉 오케스트라 역시 전공자가 아닌, 순수하게 음악을 사랑하는 직장인과 일반인 단원들로 구성된 악단이다. 음악을 향한 순수한 열정이라는 악단의 정체성이 서현의 합류로 더욱 짙어질 전망이다.

서현은 "전문 연주자의 유려함보다는 음악을 진심으로 즐기는 이의 투박하지만 순수한 열정을 보여드리고 싶다"며 "무모해 보일 수 있는 도전을 통해 많은 분이 클래식을 한층 가깝게 느끼고 새로운 즐거움을 발견하셨으면 한다"고 소감을 전했다.

조상욱 지휘자가 나서는 이날 공연에서는 서현의 협연 외에도 차이콥스키 교향곡 5번, 비발디의 '사계' 중 '봄' 등 대중에게 친숙한 명곡들이 연주될 예정이다.





AD

2007년 소녀시대로 데뷔해 K팝의 정점에 섰던 서현은 이후 배우로 전향, 드라마 '달의 연인-보보경심 려', '남주의 첫날밤을 가져버렸다' 등에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여왔다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>