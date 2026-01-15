오픈AI, 엔비디아에 도전장 낸 세레브라스와 100억달러 규모 계약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

챗GPT 성능 향상 위해 컴퓨팅 파워 확보

챗GPT 개발사인 오픈AI가 반도체 칩 개발 스타트업인 세레브라스와 컴퓨팅 파워 구매 계약을 체결했다.

14일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 오픈AI는 3년간 세레브라스로부터 최대 750메가와트(MW) 컴퓨팅 파워를 구매하기로 했다. 계약 규모는 100억달러(약 1조2000억원)에 달하는 것으로 알려졌다.

세레브라스는 웨이퍼 전체를 하나의 거대한 칩으로 만드는 '웨이퍼스케일엔진'(WSE) 기술을 보유한 스타트업이다. 일반적으로 칩 제조사들은 웨이퍼를 잘라서 칩을 만들기 때문에 연산을 수행하는 칩과 메모리 칩을 연결하는 과정을 거친다.

세레브라스와 같이 초대형 단일 칩으로 제작하면 칩 간 데이터 이동에 소모되는 전력을 아낄 수 있고 병목 현상도 발생하지 않아 데이터 처리 속도를 높일 수 있다. 세레브라스는 자사 칩의 응답속도가 엔비디아 등의 일반적인 그래픽처리장치(GPU) 대비 최대 15배 빠르다고 설명한다.

세레브라스는 양사의 파트너십이 약 10년간 준비돼온 것이라고 설명했다. 양사는 이미 2017년부터 교류하며 연구 성과와 초기 작업을 공유해왔다는 것이다. 특히 오픈AI의 최고경영자(CEO)인 샘 올트먼은 세레브라스에 직접 투자하기도 했다.

오픈AI는 현재 성장을 위해 데이터센터 용량 확보에 총력을 기울이고 있다. 오픈AI의 챗GPT의 경우 주간 사용자 수가 9억 명이 넘는다. 이용자 수가 급증하면서 컴퓨팅 파워가 부족해질 것이라는 우려가 나온다. 이를 위해 오픈AI는 엔비디아가 설계한 칩보다 저렴하고 효율적인 대안을 찾는 과정에서 세레브레스와 협업을 한 것으로 풀이된다.





한편, 오픈AI는 올해 기업공개(IPO)에 나설 것이란 관측이 나온다. 지난해 소프트뱅크로부터 400억달러(약 57조원) 규모의 투자 계약을 체결했다. 오픈AI가 상장할 경우 1조달러(약 1400억원)까지 가치를 인정받을 수 있을 것이란 전망이 나온다.





