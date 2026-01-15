중기부, 전국 대학원생 벤처투자 경진대회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

벤처 투자 전 과정 모의 체험

중소벤처기업부는 벤처투자 예비인재 양성을 위한 '전국 대학원생 벤처투자 경진대회'를 카이스트 대전 문지캠퍼스에서 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 대회는 벤처투자 시장의 전문성 제고와 청년 인재 진입을 촉진하기 위해 추진되며, 한국벤처캐피탈협회가 주최하고 한국과학기술원(카이스트) 기업가정신연구센터가 주관한다.

전국 대학원생 벤처투자 경진대회는 기존의 이론 중심 교육과 달리, 대학원생이 직접 벤처캐피탈 투자심사역 역할을 수행하며 실제 벤처투자 전 과정을 모의 체험하는 실전형 프로그램이다.

참가자들은 실제 스타트업을 대상으로 ▲사업 및 기술 분석 ▲기업실사 ▲투자조건 검토 ▲투자 결정 및 결과 발표 등 현직 벤처투자자와 같은 투자 과정을 경험하며 질의응답과 환류를 받는 기회를 받는다.

이번 경진대회에 출전한 대학은 벤처투자 교육이 활발하게 이뤄지고 있는 고려대, 국민대, 서강대, 숭실대, 카이스트, 포항공과대 등 총 6개 대학이다.

중기부는 경진대회를 통해 전문 투자인력을 조기에 발굴·육성하고, 벤처투자 시장의 인적 저변을 확대한다는 계획이다. 대회 우승팀에게는 중기부 장관상과 오는 4월 미국에서 개최되는 '국제 벤처투자 경진대회'(VCIC)에 한국 대표로 출전해 글로벌 네트워크를 형성할 기회가 주어진다. 또 인턴십 등을 통해 벤처투자회사에 채용될 기회도 제공될 예정이다.





김봉덕 벤처정책관은 "이번 경진대회를 통해 청년층의 벤처 투자에 대한 관심을 높이고, 우수 인재의 벤처투자시장 유입과 국제대회 경험을 갖춘 역량 있는 투자 전문가 육성을 위해 업계와 노력해 나가겠다"고 말했다.





