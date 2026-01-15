1Q 미국우주항공테크, 순자산 2천억 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나자산운용은 지난해 11월25일 상장한 '1Q 미국우주항공테크 ETF'가 개인 및 연금투자자의 순매수에 힘입어 순자산 2000억원을 돌파했다고 15일 밝혔다.

1Q 미국우주항공테크 ETF는 상장한 이후 34영업일 연속 개인 순매수를 이어나가고 있다. 누적 순매수 규모는 약 1392억원에 달한다.

1Q 미국우주항공테크 ETF는 미국 우주 및 항공테크 대표기업에 집중 투자하는 국내 최초의 ETF다. 로켓랩과 조비 에비에이션을 각각 약 16% 비중으로 최대 편입하고, 나머지 약 68%는 팔란티어, GE에어로스페이스, AST 스페이스모바일, 아처 에비에이션 등 관련 핵심기업에 투자하는 상품이다. 로켓랩 편입 비중은 국내 상장된 모든 ETF 중에서 가장 높다. 향후 스페이스X 상장 시 1Q 미국우주항공테크 ETF는 최대 비중으로 즉시 편입할 예정이다.

한국거래소에 따르면 1Q 미국우주항공테크 ETF는 상장 후 7주 만에 수익률 약 45%를 기록했다.

우주기업 스페이스 X가 2026년 약 1조5000억달러(약 2200조원) 규모의 기업공개(IPO) 추진 소식에 따른 기대가 커졌다. ETF 편입 비중 1위 종목인 로켓랩을 포함해 인튜이티브 머신즈, AST스페이스모바일, 에어로스페이스 등 우주 관련주들의 주가가 큰 폭으로 상승했다.

김태우 하나자산운용 대표는 "스페이스X의 상장 추진으로 우주항공 관련 산업은 앞으로 큰 관심과 성장이 이뤄질 것으로 예상한다"며 "앞으로도 1Q ETF만의 차별화된 ETF를 지속해서 출시할 예정"이라고 설명했다.





하나자산운용은 서울대와 공동으로 '1Q ETF와 함께 떠나는 밤하늘 우주여행' 이벤트를 진행 중이다. 1Q ETF를 1주 이상 보유한 투자자가 보유 내역을 캡처해 신청하면, 추첨을 통해 서울대학교 관악캠퍼스에서 진행하는 천체투영관 프로그램과 천체 관측회에 초대된다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 1Q ETF 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

