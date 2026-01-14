창원 성주동 공장 화재 7시간여 만에 진화 … 공장 2개 동 전소

경남 창원시 성산구 성주동 국가산업단지 내 한 공장 화재 현장. 창원소방본부 제공 영상 갈무리

14일 오전 10시 13분께 경남 창원시 성산구 성주동 창원국가산업단지 내 자동차부품 생산공장에서 난 불이 7시간여 만에 꺼졌다.

창원소방본부는 이날 오전 11시 56분께 큰불을 잡고 오후 5시 18분께 진화를 마쳤다고 밝혔다.

이번 화재로 불이 시작된 공장 2개 동이 전소되고 인접한 다른 업체 공장 여러 곳 일부가 불에 탔다.

화재 당시 공장 관계자 등 총 53명이 모두 대피해 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.

다만 많은 양의 검은 연기가 치솟으며 인근 주민 등으로부터 136건의 화재 신고가 접수됐다.

경남 창원시 성산구 성주동 국가산업단지 내 한 공장 화재 현장에서 검은 연기가 피어오르고 있다. 독자 제공

진화에는 소방대원 등 인력 70여명과 긴급구조 통제단 20여명, 중장비 등 진화 장비 19대가 동원됐다.

소방 당국 요청을 받은 해군 진해기지사령부도 차량 3대와 병력 8명을 지원해 진화 작업에 힘을 보탰다.

이날 오전 10시 34분께 관할 3~7개 소방서에서 31~50대의 장비를 동원하는 소방 대응 1단계가 발령됐다가 낮 12시 24분께 해제됐다.

앞서 창원시는 이날 오전 10시 46분께 안전안내문자를 발송해 "금일 성주동 인근 공장 화재로 다량의 연기가 발생하고 있으니 통행에 주의해 주길 바란다"라고 당부했다.





경찰과 소방 당국은 전기 합선으로 불이 난 것으로 추정하고 오는 15일 오전 합동 감식을 진행해 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 방침이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

