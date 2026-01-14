거래소, 한화 분할 재상장 예비심사 신청서 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화 테크·라이프 부문 신설법인으로

한국거래소는 ㈜한화 주권의 유가증권시장 분할 재상장 예비심사 신청서를 14일 접수했다고 밝혔다.

한화는 이날 방산, 조선·해양, 에너지, 금융 부문이 속하는 존속법인과 테크 및 라이프 부문이 포함된 신설법인으로 인적 분할하는 안건을 이사회에서 결의한 바 있다.

서울 여의도 한국거래소. 강진형 기자

AD

인적분할이 되면 ▲한화비전 ▲한화모멘텀 ▲한화세미텍 ▲한화로보틱스 등 테크 분야 계열사와 ▲한화갤러리아 ▲한화호텔앤드리조트 ▲아워홈 등 라이프 분야 계열사는 신설법인인 한화머시너리앤서비스홀딩스에 속하게 된다. 존속법인에는 ▲한화에어로스페이스 ▲한화오션 ▲한화솔루션 ▲한화생명 등 방산 및 조선·해양, 에너지, 그리고 금융 계열사가 들어간다.





AD

분할 비율은 순자산 장부가액을 기준으로 존속 법인 76.3%, 신설 법인 23.7%로 산정됐다. 기존 주주들은 분할 비율대로 존속법인과 신설법인 주식을 배정받게 된다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>