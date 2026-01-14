화순군 '빈틈없는 장애인 돌봄'…선제적 전수조사 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'통합돌봄지원법' 시행 대비

개인별 맞춤형 서비스 기반 마련

전남 화순군은 오는 3월 27일 시행 예정인 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'(약칭 통합돌봄지원법) 시행에 대비해 장애인의료·돌봄통합지원 시범사업 우선대상자 전수조사를 본격 추진한다고 14일 밝혔다.

이번 조사는 서비스 공백을 최소화하고, 대상자의 욕구를 사전에 파악해 개인별 맞춤형 통합 지원 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

조사 대상은 화순군에 거주하는 65세 미만의 의료적 돌봄 필요도가 높은 지체·뇌병변 등 중증 장애인 198명(2026년 1월 기준) 이며, 조사 기간은 오는 21일부터 2월 27일까지 약 5주간이다.

조사는 화순군청 통합돌봄과 자립돌봄팀, 각 읍·면 복지팀이 협력해 대상 가구를 직접 방문해 의료 및 돌봄 서비스 필요도를 종합적으로 파악하는 방식으로 진행된다. 방문 조사가 어려운 경우에는 유선 조사를 병행하며, 사회보장정보시스템 등을 활용해 조사 결과의 정확성과 신뢰성을 높일 계획이다.

군은 전수조사를 통해 발굴된 고위험군을 대상으로 3월 중 종합판정기관인 국민연금공단(노인은 국민건강보험공단)에 조사를 의뢰할 방침이다.

이후 군, 읍·면, 보건소, 국민연금공단, 돌봄기관 등으로 구성된 '통합지원회의'를 통해 개인별 지원 계획을 수립하고 본격적인 서비스를 제공한다.

지원 서비스는 단순 돌봄을 넘어 의료·주거·요양 등 일상생활 전반을 포괄하며, 서비스 제공 이후에도 지속적인 모니터링을 통해 대상자가 지역사회 내에서 건강하고 독립적인 삶을 영위할 수 있도록 지원할 방침이다.

양보남 통합돌봄과장은 "이번 전수조사는 본 사업 시행에 앞서 우리 군 실정에 맞는 통합돌봄 모델을 완성해 나가는 중요한 과정"이라며, "대상 가구 방문 시 사업 안내와 조사표 작성에 적극적인 협조를 부탁드린다"라고 말했다.





이어 "앞으로도 돌봄이 필요한 장애인과 퇴원 환자들이 지역사회 내에서 소외되지 않도록 촘촘한 의료·돌봄 안전망 구축에 최선을 다하겠다"라고 덧붙였다





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

