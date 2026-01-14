대한상의-코트라, K-소비재 대한 실시간 정보제공으로 중소업체 수출지원

상품DB 활용 중소·중견기업 수출지원 MOU
상품정보 DB 활용 유망상품 추천
해외바이어·시장 매칭도…맞춤형 지원
대한상공회의소와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 14일 '상품정보 활용 중소·중견기업 해외수출 지원 협약'(MOU)을 맺었다.
이에 따라 대한상의는 소비재 기업 및 상품정보 데이터베이스(DB)를 제공하고 이를 바탕으로 코트라가 해외 네트워크를 활용한 수출 마케팅 등 맞춤형 지원을 하게 된다.
그간 코트라 등 수출 지원 기관은 해외 바이어에게 우리 유망 상품을 추천할 때 국내 여러 기업의 상품 정보를 파악하는 데 많은 시간을 소요해야 했다.
하지만 이번 협약으로 코트라 국내외 무역관은 푸드, 뷰티, 생활용품 등 K-소비재에 관한 기업별·상품군별 정보를 손쉽게 조회해 해외 바이어에게 제공할 수 있게 됐다.
대한상의 유통물류진흥원은 국제민간표준기구인 GS1 국제표준바코드 보급기관으로, 국내 약 5만개 업체의 상품 정보 DB를 구축해 서비스하고 있다. 기존에는 민간 업체의 시장조사, 신상품 기획, 위해 상품 차단 등에 DB를 활용했지만, 이번 MOU로 중소·중견기업의 수출 지원까지 활용 범위는 확대될 것으로 보인다.
두 기관은 이 같은 지원 체계가 한류와 연계된 K-소비재 인기와 맞물려 중소 및 중견기업의 해외 진출을 가속화할 것으로 기대했다. 이어 기술적 협의를 거쳐 내달부터 상품 정보를 해외 무역관에 제공할 예정이라고도 전했다. 해외 바이어가 관심이 높은 상품의 생산·유통 업체들을 대상으로 바이어 및 시장 매칭, 해외 유통망 입점 등 맞춤형 지원을 추진할 계획이다.
지금 뜨는 뉴스
이희원 대한상의 유통물류진흥원장은 "유통물류진흥원이 지난 20여년간 구축한 상품 정보 DB가 K-소비재 수출 마케팅 등 맞춤형 지원에 활용돼 국내 중소업체의 성공적인 해외 진출에 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>