대한상의-코트라, K-소비재 대한 실시간 정보제공으로 중소업체 수출지원

상품DB 활용 중소·중견기업 수출지원 MOU

상품정보 DB 활용 유망상품 추천

해외바이어·시장 매칭도…맞춤형 지원

대한상공회의소와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 14일 '상품정보 활용 중소·중견기업 해외수출 지원 협약'(MOU)을 맺었다.

대한상의-코트라 업무협약식. 이희원 대한상의 유통물류진흥원장(오른쪽)과 강상엽 대한무역투자진흥공사 부사장(왼쪽)이 협약서에 서명후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 대한상공회의소

이에 따라 대한상의는 소비재 기업 및 상품정보 데이터베이스(DB)를 제공하고 이를 바탕으로 코트라가 해외 네트워크를 활용한 수출 마케팅 등 맞춤형 지원을 하게 된다.

그간 코트라 등 수출 지원 기관은 해외 바이어에게 우리 유망 상품을 추천할 때 국내 여러 기업의 상품 정보를 파악하는 데 많은 시간을 소요해야 했다.

하지만 이번 협약으로 코트라 국내외 무역관은 푸드, 뷰티, 생활용품 등 K-소비재에 관한 기업별·상품군별 정보를 손쉽게 조회해 해외 바이어에게 제공할 수 있게 됐다.

대한상의 유통물류진흥원은 국제민간표준기구인 GS1 국제표준바코드 보급기관으로, 국내 약 5만개 업체의 상품 정보 DB를 구축해 서비스하고 있다. 기존에는 민간 업체의 시장조사, 신상품 기획, 위해 상품 차단 등에 DB를 활용했지만, 이번 MOU로 중소·중견기업의 수출 지원까지 활용 범위는 확대될 것으로 보인다.

두 기관은 이 같은 지원 체계가 한류와 연계된 K-소비재 인기와 맞물려 중소 및 중견기업의 해외 진출을 가속화할 것으로 기대했다. 이어 기술적 협의를 거쳐 내달부터 상품 정보를 해외 무역관에 제공할 예정이라고도 전했다. 해외 바이어가 관심이 높은 상품의 생산·유통 업체들을 대상으로 바이어 및 시장 매칭, 해외 유통망 입점 등 맞춤형 지원을 추진할 계획이다.





이희원 대한상의 유통물류진흥원장은 "유통물류진흥원이 지난 20여년간 구축한 상품 정보 DB가 K-소비재 수출 마케팅 등 맞춤형 지원에 활용돼 국내 중소업체의 성공적인 해외 진출에 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

