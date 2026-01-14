日닛케이지수, 5만4000선 첫 돌파…엔화·장기금리 상승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엔화 159.4엔까지 치솟아

조기 총선 관측에 주가 사상 최고

자민당 승리 시 적극 재정 확대 예상

엔화 가치 하락(환율 상승) 이어져

일본을 대표하는 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 내달 조기 총선 가능성이 커지며 사상 처음으로 5만4000선을 돌파했다.

14일 닛케이지수는 전날 종가 대비 1.48% 오른 5만4341로 장을 마감했다. 오후 12시 30분께는 5만4487까지 올랐다.

니혼게이자이신문은 다카이치 사나에 일본 총리가 오는 23일 소집 예정인 정기국회 첫날 중의원(하원)을 해산해 이르면 2월 초순에 조기 총선이 치러질 것으로 전망되면서 증시를 견인했다고 분석했다.

집권 자민당이 내달 조기 총선에서 승리하면 다카이치 총리가 강조하는 적극 재정 정책이 강화될 것으로 예상되면서 투자자들이 주식 매수에 나서고 있다는 설명이다.

또 '선거 때는 매수'라는 경험들도 주가 상승에 영향을 미친 것으로 알려졌다. 일본에서 2000년 이후 중의원 해산은 9회 있었고, 그중 7회는 해산한 날과 투표일을 비교했을 때 닛케이지수가 올랐다.

엔화는 약세를 보이고 장기금리는 상승하는 흐름도 지속되고 있다. 엔·달러 환율은 이날 오전 도쿄 외환시장에서 한때 159.4엔대를 기록했다. 이는 2024년 7월 이후 1년 6개월 만에 가장 높은 환율(엔화 가치 하락)이다. 당시 일본 정부는 엔화를 매수하는 환율 개입에 나서기도 했다.

일본 장기금리 지표인 국채 10년물 수익률은 일시적으로 2.185%까지 올랐다. 1999년 2월 이후 약 27년 만에 가장 높은 수준이다.





교도통신은 "다카이치 총리가 적극 재정 정책 속도를 높이면 국채 발행으로 재정 악화가 심해질 것이라는 우려가 강해져 금리가 오르고 있다"고 전했다.





