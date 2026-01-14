‘현장을 바꾼 안전’…안동빛드림본부, PSM 상생모델로 국가 표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

약소기업과 함께 만든 예방 중심

안전문화, 장관상으로 결실

한국남부발전 안동 빛드림 본부가 공정 안전관리(PSM)를 기반으로 한 현장 중심 안전 문화 확산 성과를 인정받아 고용노동부 장관상을 받았다.

한국남부발전 안동빛드림본부, PSM 안전문화 확산 우수사례로 고용노동부 장관상 수상

안동 빛드림 본부는 고용노동부가 주관한 'PSM(공정 안전관리) 안전 문화 확산 우수사례 경진대회'에서 약소기업을 대상으로 추진한 매칭 컨설팅의 실효성과 산업현장 안전수준 제고 기여도를 높이 평가받아 수상 기관으로 선정됐다고 밝혔다.

이번 경진대회는 PSM 이행 사업장을 대상으로 안전 문화 정착과 확산에 기여한 우수 사례를 발굴·확산하기 위해 마련됐으며, 매칭 컨설팅 참여 사업장의 활동 실적과 성과를 종합 평가해 수상 대상을 결정한다.

안동 빛드림 본부는 발전공기업 최초로 PSM 최고 등급인 P등급을 3회 연속 달성하는 등 공정 안전관리 체계를 안정적으로 구축해 왔다.

이러한 내부 안전관리 성과를 토대로 고용노동부 약소기업 매칭 컨설팅 사업에 참여해 2년 연속 경북 북부권 컨설팅을 수행하며, 지역 중소·영세 사업장의 안전관리 역량 강화에 실질적인 기여를 해왔다.

특히 '모두가 함께 지키는 안전 문화 확산'을 목표로 경영진의 안전 의지 강화, 외부 전문가를 활용한 기술 분야 맞춤 지원, 사업장 스스로 위험요인을 발굴하고 개선하는 현장 중심 컨설팅을 추진한 점이 이번 수상의 핵심 배경으로 꼽힌다. 이를 통해 공정 위험성 평가의 실효성을 높이고 산업재해와 중대 재해 예방에 구체적인 성과를 거뒀다는 평가다.

김상만 안동 빛드림 본부장은 "이번 수상은 안전을 최우선 가치로 두고 현장 중심 예방 활동을 지속해 온 노력이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 대구·경북 지역 약소기업을 대상으로 PSM 매칭 컨설팅을 확대해 지역 산업현장의 안전 문화 정착과 중대 재해 예방에 공기업으로서의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.





이번 수상은 대규모 공기업의 안전관리 성과가 자체 성취에 그치지 않고, 약소기업과 지역 산업현장으로 확산할 수 있음을 보여준 사례다. 규제 준수 차원을 넘어 '예방 중심·현장 체감형' 안전 문화가 정착될 때 중대 재해 감축이라는 정책 목표도 실질적인 성과로 이어질 수 있다는 점에서 의미가 크다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

