中 작년 수출입총액 '사상 최대'…3.8% 증가한 9630조원(종합)

2017년 이후 9년 연속 증가

해관총서 "WTO 가입 후 최장 성장세"

지난해 중국의 무역 규모가 45조4000위안(9600억원)을 넘어서며 사상 최대치를 기록했다. 미국으로의 수출은 감소했으나 유럽 등 다른 지역에서의 수출이 증가한 영향이다.

14일 중국 해관총서(관세청)는 지난해 중국의 수출입 총액은 45조4700위안(약 9632조원)으로 전년 대비 3.8% 증가했다고 밝혔다.

수출은 26조9900억위안(약 5718조원)으로 전년 대비 6.1% 증가했다. 같은 기간 수입은 18조4800억위안(약 3915조원)으로 0.5% 늘었다. 수출액이 더 증가하며 지난해 중국의 무역 흑자 규모도 1조1890억달러(1757조원)로 사상 최대치를 기록했다.

지난해 수출, 수입, 수출입 총액 모두 2024년 기록한 사상 최대치 기록을 경신한 것으로 집계됐다. 왕쥔 해관총서 부주임은 이날 기자회견에서 "복잡하고 불안정한 국제 정세 속에서도 중국이 수출입이 9년 연속 성장했다"라며 "이는 세계무역기구(WTO) 가입 이후 최장 연속 성장 기록"이라고 설명했다.

왕 부주임은 "올해 대외 무역 상황은 전반적으로 성장세가 미흡하고, 중국 대외 무역 발전을 위한 외부 환경은 여전히 어렵고 복잡하다"면서도 "교역 상대국이 더욱 다양해지고 있으며, 위험에 대한 회복력이 크게 향상돼 펀더멘털이 견고하다"고 강조했다.

지난해 중국의 교역국은 240개국으로 나타났다. 이 중 190개국과의 교역 규모가 성장세를 기록했다. 미국과의 교역액은 4조100억위안(약 849조원)으로 전체 수출입 총액의 8.8%를 차지했다.

루다량 해관총서 대변인 겸 통계분석부부장은 "중미(미·중) 무역 협상단은 여러 차례의 협의를 통해 긍정적인 성과를 거뒀고, 양국 무역 관계는 어느 정도 완화됐다"면서 "양국 무역 통계에 따르면 중국은 미국의 세 번째로 큰 수출 대상국이자 세 번째로 큰 수입국"이라고 밝혔다.

또한 "양국 정상회담에서 도출한 합의를 이행하기 위해 양측이 협력해야 하며, 대화와 협의를 통해 지속적으로 과제 목록을 구체화하고 협력 목록을 확대해 나가야 한다"면서 "이를 통해 경제무역은 미·중 관계의 버팀목이자 원동력이 될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

일대일로 참여국과의 교역 규모는 23조6000억위안(약 5001조원)에 달해 전년 동기 대비 6.3% 증가했으며, 전체 교역 규모의 51.9%를 차지한다고 해관총서는 밝혔다.





특히 아세안, 중남미, 아프리카와의 교역 규모가 각각 7조5500억위안(약 1600조원), 3조9300억위안(약 833조원), 2조4900억위안(약 527조원)으로 집계됐으며, 이는 각각 전년 동기 대비 8.0%, 6.5%, 18.4% 증가한 수치이다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

