"광주신세계에서 입주·웨딩 혼수 한번에~"

상품권·할인 쿠폰팩 증정 등 프로모션 진행

광주신세계 본관 지하 1층 가전가구 인기상품전 행사장에서 까사미아 직원이 입주를 앞둔 고객에게 상품을 소개하고 있다. 광주신세계 제공

㈜광주신세계가 본격적인 입주 시즌을 맞아 2026 상반기 입주·웨딩 혼수를 준비하는 고객들을 대상으로 다양한 프로모션을 준비했다.

광주지역 '서구 마륵공원 위파크(917세대)'와 '광산 센트럴파크(397세대) 등 1,000세대가 넘는 수요에 따라 본관 지하 1층에서 이달 18일까지 '가전·가구 입주 인기 상품전'도 진행해 고객들의 발길을 붙잡을 예정이다.

광주신세계는 올해 신규 입주 예정 고객을 대상으로 가전·가구 고민을 졸업시켜 줄 쿠폰팩을 증정한다.

쿠폰팩은 신세계 앱에서 30일간 다운받을 수 있으며 구매금액에 따라 가전 브랜드 최대 7.5%, 가구 브랜드 최대 10%의 신세계상품권을 증정한다.

세부적으로 가전 브랜드는 'LG전자', '삼성전자' 7.5%, '닥터사운드', '바디프랜드', '세라젬', '쿠쿠' 7%, '브레빌' 등에서 구매금액의 5% 상당의 상품권을 제공한다.

또 가구 브랜드는 '까사미아', '마테라소', '무브먼트랩', '봄소와', '브릭나인', '에싸', '에이스', '템퍼', '토레', '프리츠한센' 10%, 'USM', '시몬스'의 경우 구매금액의 5%를 상품권으로 지급한다.

이와 함께 가전.가구, 주방.홈패션, 패션.잡화, 푸드마켓 등에서 사용 가능한 할인권이 담긴 리워드 쿠폰 4종도 만나볼 수 있다.

쿠폰팩은 본관 지하 1층 본관-신관 연결통로 사은행사장에서 신분증과 아파트 계약서 지참 시 '신세계' 어플을 통해 다운받을 수 있다.

더불어 2026년 1월부터 12월까지 기간 중 결혼 예정 고객을 대상으로 웨딩클럽도 함께 진행한다.

새로운 잠자리에 적응할 수 있도록 숙면에 도움이 되는 침대 브랜드 특별 혜택도 마련했다.

입주·웨딩고객을 대상으로 침대 브랜드 '에이스'는 구매금액에 따라 10%의 상품권과 차렵이불세트, 캐리어 등 다양한 사은품을 증정한다.

'시몬스'는 구매 금액의 5%를 상품권으로 제공하고 매트리스와 프레임 세트 구매시 3% 할인과 신제품 프레임 구매 시 10% 할인혜택을 추가로 진행한다.

오리지널 하이엔드 가구를 선보이는 '프리츠한센'과 '무브먼트랩'도 구매금액의 10%를 상품권으로 받을 수 있다. '토레'는 소파 구매 시 알칸타라 전용 쿠션을 증정하고, '에싸'는 오아후 모델 구매 시 헤드레스트를 증정한다.





광주신세계 권혁원 식품생활팀장은 "입주와 혼수를 준비하는 고객들을 위해 다양한 쿠폰을 담은 프로모션을 준비했다"며 "개인의 취향과 라이프스타일에 맞춰 가전가구를 준비하길 바란다"고 말했다.





