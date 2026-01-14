'살 수 있었던 외상 환자' 10명 중 1명 미만…첫 한 자릿수 진입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지부, 2023년 예방 가능한 외상 사망률 9.1%

2015년 30.5% 대비 비약적 발전

권역외상센터 경제적가치 3조5000억~19조원 추산

중증외상 진료체계가 도입된 이후 적절한 치료를 받았다면 살 수 있었던 외상 사망자의 비율이 처음으로 한 자릿수에 진입했다.

보건복지부는 2023년도 '예방 가능한 외상 사망률'이 9.1%로 집계됐다고 14일 밝혔다. 이는 지난 2021년 조사(13.9%) 대비 4.8%포인트 개선된 수치이며, 첫 조사가 실시된 2015년(30.5%)과 비교하면 3배 이상 향상된 결과다.

예방 가능한 외상 사망률은 외상으로 사망한 환자 중 적절한 시간 내에 적절한 치료를 받았다면 생존 가능성이 있었을 것으로 판단되는 사망자의 비율을 말한다. 외상진료체계의 접근성·적시성·전문성을 종합적으로 평가하는 핵심 지표로, 복지부는 2015년도부터 2년 주기로 전국 단위 조사연구를 실시하고 있다.

조사 결과, 예방 가능한 외상 사망률은 2015년 30.5%에서 2017년 19.9%, 2019년 15.7%, 2021년 13.9%, 2023년 9.1%로 지속적인 감소 추세를 보여 권역외상센터 설치·운영 등 중증외상 진료체계 구축을 위한 정책적 노력이 효과를 내고 있는 것으로 평가됐다. 이 기간 권역외상센터는 전국 8곳에서 17곳으로 확대됐다.

예방 가능한 외상 사망률은 전국 5개 권역 모두에서 개선됐다. 특히 경기·인천 권역은 6.4%를 기록하며 전국에서 가장 낮은 수치를 보였고, 대전·충청 ·강원 ·세종 권역의 사망률은 2021년 16.0%에서 2023년 7.9%로 무려 8.1%포인트 감소했다. 반면 광주·전라·제주 권역은 14.3%로 가장 높았다.

이번 조사에선 예방 가능한 외상 사망률 감소를 경제성 관점에서 평가한 연구 결과도 함께 제시됐다. 권역외상센터 설립·운영에 투입된 예산과 외상 사망 감소로 얻는 편익을 화폐가치로 환산해 비교한 결과 2012~2023년 정부의 투자 비용은 약 6717억원, 이를 통해 예방된 사망자 수는 총 1만4176명으로 추산됐다. 예방된 사망자 수에 통계적 생명가치(VSL)를 적용해 분석한 결과에선 외상 진료체계 구축으로 얻은 경제적 편익이 최소 3조5000억원에서 최대 19조6000억원, 비용 대비 편익(BC Ratio)은 5.21~29.11배에 달했다.

다만, 이번 조사에서 일부 지역 의료기관으로부턴 연구에 필요한 자료를 제출받지 못했다. 정경원 아주대병원 권역외상센터장은 "예방 가능한 사망 사례가 많은 기관일수록 자료 제출에 소극적인 경우가 많아 자료 제출률이 낮은 지역의 조사 결과가 과소 추계됐을 가능성이 있다"고 설명했다.





이중규 복지부 공공보건정책관은 "어려운 진료 여건에서도 현장에서 최선을 다해주시는 권역외상센터와 응급의료기관 등의 의료진 여러분 덕분에 예방 가능한 외상 사망률이 지속해서 개선되고 있다"며 "향후 거점권역외상센터 지정, 권역외상센터와 닥터헬기 간 연계 강화 등을 통해 중증외상 진료체계를 내실화하고 예방 가능한 외상 사망 사례를 지속적으로 줄여나가겠다"고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

