"제품 구독하면 제주도 숙박권"…SK매직, 새해 맞이 이벤트

15개월 구독료 50% 할인 혜택
최대 20만 포인트 네이버 페이 지급
SK인텔릭스의 헬스 플랫폼 브랜드 SK매직이 '새해엔, 떠나볼 행운' 제품 구독 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.
이번 이벤트는 내달 28일까지 진행되며 기간 내에 ▲원코크 플러스 얼음물 정수기 ▲올클린 디아트 공기청정기 ▲풀스텐 스파 비데 ▲워커힐 매트리스 등 SK매직 주요 제품을 구독하면 자동으로 응모된다. 추첨을 통해 5명에게는 '제주 신라호텔 2박 숙박권(2인 조식 포함) 및 왕복 항공권'을, 15명에게는 '제주도 왕복 항공권'을 경품으로 제공한다. 당첨자는 오는 3월 16일 SK매직몰 공지사항을 통해 확인할 수 있다.
또 이벤트 기간 구독 고객에게는 제품에 따라 최대 15개월까지 구독료 50% 할인 혜택과 최대 20만 포인트의 네이버 페이를 지급한다. 제휴카드 이용 시 전월 실적에 따라 월 최대 2만5000원의 추가 할인을 받을 수 있다.
구독 제품 교체를 고민하는 고객을 위한 혜택도 마련했다. 타 브랜드 제품을 사용 중인 고객이 SK매직으로 교체 구독할 경우, '환승 리워드(타사보상)'를 통해 구독료 할인 및 최대 30만 포인트의 네이버 페이를 지급한다.
지금 뜨는 뉴스
SK매직 관계자는 "지난 한 해 보내주신 성원에 보답하고 고객분들이 더욱 행복한 2026년을 시작하길 바라는 마음으로 이번 이벤트를 마련하게 됐다"며 "앞으로도 고객 가치를 최우선으로 다양한 혜택을 담은 이벤트를 지속해서 선보일 것"이라고 말했다.
이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>