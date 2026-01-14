한국거래소, 내년 말 24시간 거래 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 6월부터 거래 시간을 12시간으로 연장하는 한국거래소가 내년 말까지 24시간 거래체제 구축을 목표로 세웠다.

한국거래소는 13일 보도참고자료를 통해 "글로벌 투자자 유치경쟁에 대응하고 우리 자본시장의 경쟁력과 국제적 정합성을 제고하기 위해 2027년 12월을 목표로 24시간 거래체계 구축을 추진하고 있다"며 "그 일환으로 우선 24시간 거래체계의 중간 단계인 12시간 거래체계를 구축하고자 한다"고 밝혔다.

거래소는 오는 6월부터 코스피·코스닥 시장을 대상으로 현재 정규 거래시간(오전 9시~오후 3시30분)에 더해 프리마켓(오전 7~8시 1시간)과 애프터마켓(오후 4~8시 4시간)을 추가로 운영하는 방안을 추진 중이다. 현재 오전 8시~8시50분 프리마켓을 운영 중인 대체거래소 넥스트레이드보다 1시간 더 일찍 개장하는 셈이다.

거래소는 "포트폴리오에 미국 및 유럽 등 글로벌 시황을 조기에 반영하려는 국내·외 투자자들의 수요를 조속히 충족시켜줌으로써 국내시장에 대한 투자 참여를 확대해 나가고자 한다"며 증시개장을 앞당기는 취지를 설명했다. 글로벌 선진 자본시장들이 24시간 거래체계 구축 추진을 통해 시장 인프라를 고도화하는 상황에서 유동성을 빼앗기지 않기 위한 조치라는 것이다.

거래시간 연장에 따른 노무 부담 확대 등 우려의 목소리에 대해서도 입을 열었다. 거래소는 "노동계에서 주장하는 노무 부담 문제에 대해서는 전국에 산재해 있는 지점 주문을 금지하고, 본점과 HTS(MTS)를 통한 주문으로만 제한해 노무 부담을 최소화하고자 한다"며 "증권업계가 주장하는 ETF(상장지수펀드) LP(유동성 공급자) 참여와 관련해서는 정규시장 외에는 선택적으로 참여하도록 해 증권사 부담이 발생하지 않도록 할 계획"이라고 말했다. 또 IT 개발 부담 최소화를 위한 다각적 방안을 강구하겠다는 방침도 확인했다.





현재 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 아카(Arca)가 16시간 거래를 진행 중이며 하반기에는 나스닥과 함께 24시간 거래 서비스를 준비 중이다. 이밖에 런던, 홍콩거래소에서도 24시간 거래체제 도입을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

