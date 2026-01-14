조선왕조 500년 기록, 디지털로 펼쳐진다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2028년까지 평창에 '디지털 외사고' 건립

단순 보관 넘어선 '실감형 체험 공간'으로

국립조선왕조실록박물관 전경

종이 속에 잠들어 있던 500년 역사가 디지털 기술을 만나 생생하게 깨어난다. 강원도 평창에 있는 국립조선왕조실록박물관이 과거 기록을 미래형 콘텐츠로 전환하는 대규모 프로젝트에 착수한다.

국립조선왕조실록박물관은 2028년까지 강원 평창군 오대산국립공원 박물관단지 내에 '디지털 외사고(外史庫)'를 건립한다고 14일 밝혔다. 총사업비 194억원을 투입해 연면적 2795㎡ 규모로 짓는다. 올해 설계를 마치고 내년부터 본격적인 공사에 들어간다.

새로 들어설 디지털 외사고는 단순한 수장고가 아니다. 조선왕조실록, 의궤 등 국보급 기록유산을 디지털 데이터로 영구 보존하는 '데이터 보관실'이자, 관람객이 이를 입체적으로 즐기는 '실감형 체험 공간'이다. 박물관은 이곳에 대형 미디어 파사드 등을 설치해 텍스트로만 존재하던 역사를 압도적인 시각 경험으로 확장한다.

이번 사업은 지난해 5월 문을 연 실록박물관의 성공적인 안착이 동력이 됐다. 강원 동남권 최초의 국립박물관인 이곳은 개관 8개월 만에 관람객 8만6000여 명을 유치하며 지역의 핵심 문화 거점으로 떠올랐다. 디지털 외사고는 이 열기를 이어받아 오대산과 대관령, 동해 권역을 잇는 문화관광 벨트의 중추 역할을 맡는다.





허민 국가유산청장은 이날 건립 부지를 찾아 현장을 점검한다. 그는 "디지털 외사고는 기록유산의 보존과 활용을 동시에 해결하는 혁신 거점"이라며 "지역 일자리 창출과 관광 활성화에도 기여하도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

