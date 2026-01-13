우체국 역할 키운다…빈집 조사부터 은행 업무까지

13일 우정사업본부 업무보고

빈집 조사·익일 배송·은행 대리업으로 수익원 다변화

연합뉴스

우정사업본부가 빈집 실태 조사와 주민등록 사실조사 등 정부 위탁 업무를 새로 발굴해 경영 여건 개선에 나선다. 이를 통해 복지 등기와 같은 공공 서비스 전달 플랫폼의 역할을 제도적으로 부여받기 위한 법령 개정도 추진한다.

우정사업본부는 13일 서울 중구 중앙우체국에서 열린 과학기술정보통신부 산하 과학문화·우정 분야 기관 업무보고에서 이 같은 내용을 올해 주요 추진 계획으로 보고했다.

빈집 실태 조사는 집배원이 현장에서 빈집 여부를 확인하고 관련 정보를 한국부동산원과 공유하는 방식으로 추진된다. 우정사업본부는 경북 김천 등 일부 지역을 대상으로 시범 사업을 준비 중이다.

우편 서비스 분야에서는 우편물 접수 접근성을 높이기 위해 편의점 업계와의 제휴를 확대하고, 폐의약품과 폐 커피 캡슐 등을 회수할 수 있는 '에코 우체통'을 기존보다 늘려 총 1000개까지 확대할 계획이다.

물류 부문에서는 수도권에 물류센터를 새로 구축해 배송 효율을 높이고 익일 배송 서비스 확대를 추진한다. 아울러 중소형 화주를 대상으로 한 물류 창고 대행 사업 등 신규 물류 사업도 발굴한다.

금융 분야에서는 은행 영업점이 없는 지역 주민들도 우체국 등에서 대면 금융 서비스를 이용할 수 있도록 올해부터 허용된 은행 대리업 제도를 활용한다. 이를 바탕으로 정책형·서민형 금융 상품을 개발하고, 핀테크 기업과의 제휴와 보장성 보험 상품 다양화에도 나선다는 방침이다.

우정사업본부는 물류 작업 전반에 인공지능(AI)을 적용하고, AI 무인 우체국 실증 사업을 추진하는 등 인공지능 전환(AX)에도 속도를 낸다. 이와 함께 데이터 자동 암호화 도입 등 정보보호 체계를 강화하고, 국가정보자원관리원 화재로 우체국 쇼핑 서비스가 중단됐던 사례의 재발을 막기 위해 재난복구시스템을 고도화할 계획이다.

우체국물류지원단은 중소업체의 해외 역직구 제품 온라인 판매 과정에서 통관을 대행하는 등 새로운 사업 모델을 발굴한다. 화물차 자율주행 실증과 AI 기반 위험 감지 지게차 운영 등 물류 현장의 AI 전환도 추진한다.





배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 업무보고에서 우정사업본부에 대해 우편 부문 적자 개선을 위한 보다 강도 높은 대책 마련을 주문했다. 금융 사업과 관련해서는 취약계층을 대상으로 한 금융 사기 예방 대책을 함께 마련할 필요가 있다고 강조했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

