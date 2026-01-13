"그린란드, 美 51번째주 편입하자" 공화의원 법안 발의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프, 마두로 축출 후 "그린란드 가질 것"

"일정 세우진 않았으나 우선순위 확실"

트럼프와 그린란드 일러스트. 아시아경제DB

랜디 파인 하원의원(공화·플로리다)이 그린란드를 미국의 51번째 주(州)로 만들자는 내용을 담은 법안을 발의했다. 그간 도널드 트럼프 미국 대통령도 그린란드 확보에 의욕을 보이는 등의 행보를 보여 왔다.

12일(현지시간) 미국 의회 전문매체 더힐에 따르면 파인 의원실은 '그린란드 합병 및 주 지위 부여 법안'을 발의했다며 "그린란드는 우리가 무시할 수 있는 외딴 전초 기지가 아니라 국가 안보에 매우 중요한 자산"이라고 설명했다.

누가 그린란드를 장악하느냐에 따라 북극 주요 수송로와 미국을 보호하는 안보 구조가 좌우된다고도 주장했다. 파인 의원실은 "우리의 가치를 경멸하고 안보를 훼손하려는 정권의 손에 미국의 미래를 맡길 수 없다"라고 전했다.

법안에 따르면 트럼프 대통령은 덴마크 왕국과의 협상을 통해 그린란드를 미국의 영토로 병합하거나 기타의 방법으로 획득하는 방안을 포함한 필요한 조처를 할 권한을 부여받는다. 그린란드 병합이 완료되면 대통령은 그린란드 주 지위 부여 승인을 신속히 처리하기 위해 필요한 연방법 개정안 등을 포함한 보고서를 의회에 제출해야 한다.

집권 1기때부터 그린란드 매입 의향을 보이던 트럼프 대통령은 2기에 들어서 당사국인 덴마크와 유럽 국가들의 반발에도 불구하고 여러 차례 그린란드 확보에 관심을 보이는 발언을 노골적으로 내놨다.

이어 최근 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 후에는 "어떠한 방식이든 우리는 그린란드를 갖게 될 것"이라는 강경한 태도를 표출하는 등 북극권 긴장 수위를 높이고 있다.





캐럴라인 레빗 미국 백악관 대변인은 이날 기자회견에서 트럼프 대통령이 그린란드를 미국이 차지하는 데 완료 시한이 있느냐는 질문에 "어떤 일정을 세운 것은 아니지만 우선순위인 것은 확실하다"고 밝혔다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

