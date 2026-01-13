김용태 광주교육감 출마예정자 "학교·지역간 격차 해소…교육 현실 바꿀 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학생 꿈 지원 광주 교육 정책 발표

기초학력 교육청이 책임·맞춤형 진학

전담교사·학습지원 인력 확대 계획

특성화고 취업지원관 배치, 로드맵 설계

김용태 전 노무현재단 광주지역위원회 시민학교장

광주시교육감 선거 출마를 선언한 김용태 전 노무현재단 광주지역위원회 시민학교장이 학생의 꿈을 지원하는 광주 교육 정책을 발표했다.

김용태 전 노무현재단 광주지역위원회 시민학교장은 13일 보도자료를 내고 "가정 형편과 정보 격차가 아이들의 미래를 결정하는 교육 현실을 반드시 바꾸겠다"고 밝혔다.

그는 "경제적 격차가 진학·취업 정보 격차로, 다시 교육격차와 미래 삶의 격차로 이어지는 악순환을 더 방치할 수 없다"며 "아이들의 재능은 달라도, 그 재능이 꽃필 기회만큼은 결코 달라져서는 안 된다"고 강조했다.

이번 정책은 ▲모든 학생의 기초학력을 교육청이 책임지는 구조 확립 ▲일반고·특성화고 학생 맞춤형 진학·취업 지원 ▲특수교육과 학교 밖 학생에 대한 차별 없는 교육 지원을 핵심으로 한다.

이를 위해 먼저 초등 기초학력 보장을 교육청의 최우선 책무로 명확히 하고, 학교·지역 간 격차 해소를 위해 기초학력 전담 교사와 학습지원 인력을 확대할 계획이다.

또한 일반고에는 전문 대입 지원관을 배치해, 사교육 의존 없이도 학생·학부모가 신뢰할 수 있는 공적 진로·진학 상담 체계를 구축하고 학생의 학교생활기록부, 교과 성취, 비교과 활동, 흥미와 적성을 종합 분석해 학생 개인별 진학 로드맵을 설계·지원하는 것이 목표다.

특성화고 학생을 위해서는 취업지원관을 배치해, 우수 취업처 발굴부터 개인별 취업 로드맵 설계까지 체계적으로 지원한다. 또 교사 인사이동과 무관하게 지속 가능한 학교 취업 시스템을 구축해 나갈 계획이다.

이와 함께 특수교육원 설립을 통해 장애 유형과 발달 단계별 맞춤형 교육, 조기 진단·조기 개입 체계를 강화하고, 학부모 상담과 정보 제공 창구를 일원화해 특수교육에 대한 신뢰를 높이겠다는 구상도 제시했다.

아울러 학교 밖 학생을 '학교 밖 청소년'이 아닌 '학교 밖 학생'으로 인식하고, 교육청 내 전담 지원체계를 구축해 학습·상담·진로·복지를 통합 지원함으로써 차별을 해소하겠다고 밝혔다.





김용태 출마예정자는 "평등한 배움은 단순한 교육 정책이 아니라, 아이 한 명 한 명이 인간다운 삶을 살아갈 수 있게 하는 사회의 약속"이라며 "학생의 꿈을 말이 아니라 제도와 구조로 책임지는 광주교육을 만들겠다"고 말했다.





