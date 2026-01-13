김포시-17사단 업무협약 체결…‘군·관 상생발전’ 협력 체계 완성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김포시, 접경지 불편 해소 박차

17사단과 군관상생발전협의체 구축

경기 김포시의 접경지 시민들의 불편과 불이익 해소를 위한 군과의 협력 노력이 또 하나의 결실을 맺었다. 김포시는 13일 육군 제17보병사단과 김포에코센터에서 군관상생발전협의체 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

김포시가 13일 육군 제17보병사단과 김포에코센터에서 군관상생발전협의체 구축을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 김포시 제공

AD

그동안 현안이 발생할 때마다 개별적인 협의를 통해 문제 해결에 나섰던 양측은 이번 협약을 통해 보다 안정적이고 체계적인 협력 기반을 마련하게 됐다.

본 협약은 군과 지방자치단체 간 제반 사항에 대한 우호적인 관계 유지 등 포괄적인 내용을 담고 있으며 협의체를 통한 주요 현안 협의와 해결, 그리고 지속 가능한 상생 발전을 도모하는 데 목적이 있다.

특히 김포시의 백마도 개방 및 한강 철책 단계적 개방 등 긴밀한 군협의 없이는 추진이 어려운 사안들을 이번 업무협약을 통해 협력 여건을 마련함으로써 시민 편의와 삶의 질 향상이 한층 더 발전할 것으로 기대된다.

김병수 김포시장은 "이번 업무협약을 통해 그동안 추진해 온 협력 과제들을 보다 체계적이고 효율적으로 추진할 수 있을 것으로 기대한다"며 "접경지역 군관 상생협력의 모범적인 사례로 자리매김하길 바란다"고 밝혔다.

이광섭 제17사단장은 "군은 국민의 신뢰와 지역사회의 지지 없이는 존재할 수 없다"며 "이번 협약을 계기로 김포시와 사단이 상호 이해를 바탕으로 협력을 군 경계시설물 보강 등 군 본연의 임무를 충실히 수행할 수 있는 여건을 보장받는 가운데 협력을 더욱 강화하고, 김포시민의 행복과 안전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

한편, 김포시는 2024년 8월 해병대 2사단과도 상생발전을 위한 상시 협의체 구성에 관한 업무협약을 체결한 바 있다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>